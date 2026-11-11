В Великобритании арестован 41-летний военнослужащий армии США, которого подозревают в шпионаже в интересах России. По данным американского военного командования, задержанный занимал высокую должность и имел доступ к конфиденциальной информации.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на нидерландскую телерадиокомпаню NOS, операция по задержанию американского военнослужащего была проведена в результате совместной работы британских и американских правоохранительных органов, армии США и Федерального бюро расследований (ФБР).

Подозреваемого задержали в городе Глостер, расположенном примерно в 140 километрах к западу от Лондона. По информации британских СМИ, мужчина проходил службу на расположенной там базе НАТО.

Директор ФБР Кэш Патель назвал задержание чрезвычайно важным и подчеркнул значение международного сотрудничества в борьбе со шпионажем.

По его словам, это дело показывает, насколько тесное взаимодействие спецслужб необходимо для защиты национальной безопасности союзников.

Британский национальный координатор по борьбе с терроризмом также заявил, что речь идёт о серьёзных обвинениях.

При этом конкретные сведения о предполагаемой шпионской деятельности пока не разглашаются.

Представитель высшего командования американской армии сообщил, что задержанный занимал высокую военную должность и ему была доверена чувствительная информация.

Какие именно сведения могли стать предметом предполагаемого шпионажа и были ли они переданы российской стороне, официально не уточняется.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в Лондоне. Расследование продолжается.

Официальные органы пока не раскрывают личность военнослужащего и подробности предъявленных ему обвинений. Его виновность не установлена.