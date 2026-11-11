В Австрии украинских беженцев обязывают возвращать социальную помощь, если при ее оформлении они не сообщали о получении пенсии из Украины. Общая сумма требований о возврате средств уже достигла как минимум 445 тысяч евро. Основанием для таких решений стало постановление Земельного административного суда Нижней Австрии, согласно которому украинская пенсия считается доходом и должна учитываться при назначении выплат.

В Австрии украинские пенсионеры столкнулись с требованиями вернуть государству сотни тысяч евро социальной помощи, полученной в рамках программы базового обеспечения беженцев Grundversorgung.

Речь идет о гражданах Украины, которые при оформлении социальной поддержки не указывали, что получают пенсию на родине.

Об этом сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Основанием для пересмотра выплат стало решение Земельного административного суда Нижней Австрии, принятое в конце сентября. Суд постановил, что украинская пенсия считается доходом и должна учитываться при определении права на получение социальной помощи.

Таким образом, если выяснится, что человек одновременно получал украинскую пенсию и выплаты по программе Grundversorgung, австрийские власти могут потребовать вернуть излишне выплаченные средства.

По имеющимся данным, общая сумма требований о возврате денег уже составляет не менее 445 тысяч евро.

Социальные службы Австрии рекомендуют украинским беженцам самостоятельно информировать ведомства обо всех доходах, которые они получают за пределами страны, включая пенсионные выплаты из Украины.

Это необходимо для правильного расчета размера социальной помощи и предотвращения последующих требований о возврате средств.

Тем, кто уже получил уведомление о необходимости вернуть деньги, советуют обратиться за юридической консультацией.

В отдельных случаях можно добиться выплаты задолженности частями или полного освобождения от возврата средств, если такая обязанность приведет человека к бедности.

Таким образом, решение австрийского суда может повлиять на финансовое положение украинских пенсионеров, которые получают одновременно пенсию из Украины и социальную поддержку в Австрии.