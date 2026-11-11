На переговорах России, Украины и США в Абу-Даби всё заметнее роль людей из большого бизнеса. Американскую сторону представляют предприниматели Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а одним из ключевых участников с российской стороны стал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Эксперты считают, что Москва пытается использовать экономические интересы Вашингтона для достижения своих политических целей.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, в Абу-Даби проходят переговоры о возможном прекращении войны в Украине. Примечательно, что важную роль в контактах между Москвой и Вашингтоном играют не профессиональные дипломаты, а бизнесмены.

Со стороны США это спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Российскую сторону в экономическом направлении переговоров представляет Кирилл Дмитриев.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев — генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается привлечением капитала и сотрудничеством с зарубежными компаниями.

Он считается доверенным лицом Владимира Путина и поддерживает контакты с представителями американского бизнеса.

По словам нидерландского эксперта по России Хельги Салемон, вскоре после возвращения Трампа в Белый дом Путин сделал ставку именно на Дмитриева.

«В качестве переговорщика был выбран не министр иностранных дел или обороны России, а бизнесмен, практически не имеющий политического опыта», — отмечает эксперт.

По её данным, Дмитриев контактировал с Кушнером ещё до президентских выборов в США.

Салемон полагает, что российский президент рассчитывает заинтересовать окружение Трампа перспективами крупных коммерческих соглашений.

Экономические предложения вместо дипломатии

По оценке экспертов, Москва стремится увязать обсуждение войны с возможностями восстановления экономических отношений с Соединёнными Штатами.

В частности, NOS напоминает о заключённой в октябре договорённости по поставкам российского дизельного топлива, ради которой Вашингтон смягчил некоторые санкционные ограничения.

Кроме того, как ранее сообщала The New York Times, американская администрация рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций.

Хельга Салемон считает, что американские переговорщики могут недооценивать политические мотивы Кремля.

По её мнению, для представителей Вашингтона экономические выгоды способны стать важной частью будущего соглашения, тогда как для Путина исход войны связан с вопросами власти и политического выживания.

Эксперт сомневается, что одни лишь перспективы выгодных сделок способны заставить Москву отказаться от её стратегических требований.

«Украина оказалась между интересами Москвы и Вашингтона»

Специалист по международным отношениям Лауриен Крамп из Университета Радбауда критически оценивает неформальный характер переговоров.

По её мнению, участие бизнесменов и возможное переплетение государственных и коммерческих интересов создают риск непрозрачных договорённостей.

Крамп опасается, что американская сторона может предпочесть быстрое прекращение боевых действий долгосрочному урегулированию, которое обеспечило бы Украине надёжные гарантии безопасности.

Сходную позицию высказывает и Салемон. Она считает, что Москва и Вашингтон стремятся согласовать собственные интересы, тогда как возможности Киева и европейских государств влиять на процесс ограничены.

Особую тревогу у экспертов вызывают предложения о пересмотре архитектуры европейской безопасности.

В частности, Салемон обратила внимание на недавнее заявление Джареда Кушнера о необходимости выработать новую систему безопасности с участием Евросоюза и России.

Эксперт усматривает в этом сближение с некоторыми требованиями Кремля относительно роли НАТО в Европе.

Чего добиваются Россия, Украина и Европа

Согласно публикации NOS, среди тем переговоров в Абу-Даби — гарантии безопасности для Украины и России, а также экономическое восстановление Украины после завершения войны.

Однако позиции сторон существенно расходятся.

Россия добивается ограничения дальнейшего расширения НАТО и сокращения военного присутствия альянса в странах, присоединившихся к нему после 1997 года.

Украина настаивает на гарантиях, которые позволили бы предотвратить новое российское вторжение.

Европейские государства, в свою очередь, выступают против соглашений, которые могли бы подорвать безопасность НАТО или закрепить территориальные приобретения России, достигнутые военным путём.

Почему Европа опасается остаться за дверью

Лауриен Крамп призывает европейских лидеров активнее участвовать в дипломатическом процессе.

Она считает, что соглашение, достигнутое преимущественно между Вашингтоном и Москвой, может не учитывать интересы Украины и европейской безопасности.

По мнению эксперта, Европе необходимо добиваться полноценного участия в переговорах, а не ограничиваться наблюдением за решениями других государств.

Таким образом, главный вопрос переговоров в Абу-Даби заключается не только в том, удастся ли остановить войну, но и в том, какие политические и экономические уступки стороны готовы ради этого сделать — и кто в конечном счёте будет определять условия будущего мира.