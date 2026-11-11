Эммануэль и Брижит Макрон продолжают судебную борьбу с американской журналисткой и блогершей Кэндис Оуэнс, которая распространяет конспирологические утверждения о первой леди Франции. Президентская чета подала в США новый иск, содержащий 88 пунктов обвинений, включая клевету. Супруги требуют компенсации и рассмотрения дела судом присяжных.

4 ноября Эммануэль и Брижит Макрон обратились в федеральный суд штата Теннесси с новым иском против американской консервативной блогерши Кэндис Оуэнс, передает Entrevue.

Поводом стали её неоднократные заявления о том, что супруга французского президента якобы родилась мужчиной, скрывает своё прошлое и использует чужую личность.

Президентская чета считает эти утверждения ложными и порочащими их репутацию.

Новый судебный документ насчитывает более 400 страниц и содержит 88 пунктов претензий.

Почему Макроны снова обратились в суд

Судебное противостояние началось ещё в июле 2025 года, когда супруги Макрон подали иск против Кэндис Оуэнс и двух компаний, связанных с её медиадеятельностью.

Однако 27 октября 2026 года федеральный судья в штате Делавэр постановил, что суд не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требований непосредственно к блогерше, поскольку она проживает в Теннесси.

При этом суд не рассматривал вопрос о достоверности распространяемых Оуэнс утверждений.

Разбирательство против двух зарегистрированных в Делавэре компаний — Candace Owens LLC и Georgetom Inc. — продолжается.

После этого адвокаты Макронов решили подать отдельный иск непосредственно против Оуэнс по месту её проживания.

От слухов о смене пола до обвинений в заговоре

Одним из главных предметов судебного разбирательства стала серия подкастов Becoming Brigitte, состоящая из восьми выпусков и опубликованная в начале 2025 года.

В этих программах Кэндис Оуэнс распространяла различные теории о происхождении Брижит Макрон.

В частности, блогерша утверждала, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной и впоследствии присвоила себе чужую личность.

Кроме того, Оуэнс выдвигала неподтверждённые предположения о родственных связях между Эммануэлем и Брижит Макрон.

В материалах иска упоминаются и другие конспирологические заявления блогерши, в том числе теория о том, что политическая карьера французского президента якобы связана с секретной программой ЦРУ по контролю над сознанием.

Адвокаты супругов Макрон подчёркивают, что эти утверждения не имеют доказательной основы, но преподносятся аудитории как установленные факты.

По мнению истцов, подобные публикации нанесли серьёзный ущерб репутации президентской четы.

Макроны обвиняют блогершу в заработке на скандале

Отдельное место в иске занимают финансовые мотивы распространения подобных историй.

Супруги Макрон утверждают, что Кэндис Оуэнс использовала скандальные обвинения для увеличения аудитории и получения доходов.

По версии истцов, материалы о Брижит Макрон помогали блогерше продвигать платные подписки, собирать пожертвования и продавать сопутствующие товары.

Обвинения распространялись среди миллионов пользователей социальных сетей, включая YouTube и X, а затем подхватывались другими американскими медийными персонами.

Президентская чета заявляет, что в результате этой кампании столкнулась с непрекращающимися преследованиями в интернете.

При этом адвокаты Макронов отдельно подчеркнули, что сама по себе принадлежность человека к мужскому полу, трансгендерность или гомосексуальность не являются чем-то постыдным.

По их словам, суть претензий заключается в распространении обвинений во лжи, присвоении чужой личности и сокрытии предполагаемых преступлений.

Как отреагировала Кэндис Оуэнс

Американская блогерша подтвердила получение нового иска, но отреагировала на него с иронией.

В социальной сети X она написала, что Макроны действительно предъявили ей новую серию претензий — на этот раз сразу по 88 пунктам.

Оуэнс также высмеяла отдельные положения судебного документа, в которых упоминается кукла, изображающая Брижит Макрон. Этот реквизит блогерша использовала в своих программах.

Ранее Оуэнс заявляла, что судебное преследование со стороны французского президента является попыткой заставить её замолчать и финансово разорить.

Она представляет конфликт как спор о свободе слова и праве публично обсуждать известных политических деятелей.

Чего добиваются супруги Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон требуют от американского суда денежной компенсации за предполагаемый ущерб репутации.

Кроме того, они настаивают на рассмотрении дела судом присяжных и добиваются запрета на повторное распространение утверждений, которые суд признает клеветническими.

Теперь разбирательство ведётся сразу в двух американских штатах.

В Делавэре продолжается процесс против компаний, связанных с деятельностью Кэндис Оуэнс, а в Теннесси рассматривается новый иск непосредственно против блогерши.

Пока американские суды не вынесли решения по существу новых требований. Таким образом, судебная борьба между президентской четой Франции и американской блогершей продолжается, а её окончательный исход остаётся неизвестным.