Бывший президент США Джо Байден столкнулся с агрессивными протестующими во время неожиданного визита в Ирландию. Когда 83-летний политик покидал здание университета в Дублине, в его сторону полетели различные предметы, в том числе пакеты с молоком. Полиция задержала двух человек.

Инцидент произошёл в столице Ирландии возле Тринити-колледжа, куда Джо Байден приехал вместе с супругой Джилл, чтобы присутствовать на церемонии награждения своего сына Хантера.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, появление бывшего американского президента стало неожиданностью для участников мероприятия.

Хантер Байден получил золотую медаль от студенческого дискуссионного общества The Hist за выдающийся вклад в общественные дебаты.

Джо Байден неожиданно вошёл в зал и занял место в первом ряду рядом с супругой, наблюдая за церемонией.

«Позор вам!»: у университета собрались протестующие

Пока в здании проходило награждение, снаружи начали собираться пропалестинские демонстранты.

Постепенно число участников акции увеличивалось. Они выкрикивали лозунги против бывшего президента США, обвиняя его в поддержке военной операции Израиля в секторе Газа.

Среди скандируемых лозунгов были «Геноцидный Джо», «Кровь на ваших руках» и «Позор вам!».

Протестующие напоминали о политике администрации Байдена, которая во время его президентства оказывала Израилю военную и дипломатическую поддержку.

При этом Ирландия считается одной из европейских стран с наиболее выраженной поддержкой палестинцев.

Сын Байдена осудил происходящее в Газе

Примечательно, что во время церемонии Хантер Байден сам выступил с резкой критикой израильских бомбардировок сектора Газа.

Он назвал происходящее массовым убийством и заявил, что считает действия Израиля совершенно недопустимыми.

Вместе с тем Хантер попытался объяснить позицию своего отца, отметив, что тот во время президентства стремился принимать наилучшие решения на основании информации, которой располагал.

В Байдена полетели пакеты с молоком

Самый напряжённый момент произошёл после завершения церемонии, когда Джо Байден вместе с родственниками направился к выходу.

Демонстранты приблизились к бывшему президенту и начали бросать различные предметы, в том числе пакеты с молоком.

Сотрудники службы безопасности немедленно окружили политика и сопроводили его к автомобилю.

Чтобы защитить Байдена от летящих предметов, охранники использовали большие чёрные зонты.

Полиция вмешалась в происходящее и задержала двух участников акции.

На видеозаписях видно, как один из полицейских применяет дубинку при задержании демонстранта.

По информации университетского издания University Times, сотрудники полиции также применили перцовый аэрозоль.

Сообщений о том, что бывший президент получил травмы, не поступало.

Байден борется с тяжёлым заболеванием

Инцидент произошёл на фоне серьёзных проблем со здоровьем бывшего американского лидера.

В 2025 году стало известно, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами, в том числе в костях.

В преддверии выхода своих мемуаров Promise Me, America, запланированного на 17 ноября, экс-президент признался, что болезнь ограничивает его публичную активность.

По словам Байдена, некоторые дни он чувствует себя лучше, другие — хуже. Однако заболевание не заставило его полностью отказаться от общественной жизни.

Хантер Байден, ради которого бывший президент приехал в Дублин, ранее также неоднократно оказывался в центре общественного внимания.

В 2024 году он был осуждён по делам о нарушениях законодательства об оружии и налоговых преступлениях. В конце своего президентского срока Джо Байден помиловал сына.

Несмотря на протесты и напряжённую обстановку у университета, охране удалось вывести бывшего президента из здания и доставить его к автомобилю.