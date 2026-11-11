На процессе в Гамбурге против украинца Сергея К. эксперт Бундесвера, водолаз-сапёр, заявил, что установка зарядов на глубине около 80 метров технически осуществима. Он оценил и возможную стоимость оборудования.

На процессе по делу о подрыве "Северных потоков" в Гамбурге выступил эксперт Бундесвера, водолаз-сапёр. По его словам, установка взрывных устройств на трубопроводах на глубине до 80 метров технически осуществима. Об этом сообщил NDR.

Эксперт давал показания в Верховном земельном суде Гамбурга по делу украинского гражданина Сергея К., которого обвиняют в причастности к диверсии. Процесс начался 14 октября, суд выясняет, могли ли водолазы на такой глубине заложить взрывные устройства. По оценке эксперта, подобную работу можно выполнить силами двух подготовленных водолазов со специальным снаряжением. Он назвал такую операцию "легко осуществимой".

Эксперт оценил и затраты: даже с оборудованием, бывшим в употреблении, закупка снаряжения, по его словам, обошлась бы примерно в 60–90 тысяч евро. По результатам расследования, в период с 10 по 22 сентября 2022 года к трубопроводам прикрепили как минимум шесть взрывных устройств.