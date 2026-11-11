В Литве обнаружены предполагаемые обломки ракеты, выпущенной истребителем НАТО во время попытки перехвата беспилотника. Об этом сообщил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс. По данным радаров, минувшей ночью в регионе зафиксировали четыре беспилотника и десятки контрабандистских воздушных шаров. Один из дронов пересек воздушное пространство Литвы.

В Литве обнаружили обломки ракеты НАТО после попытки перехвата беспилотника

В среду, 11 ноября, в районе литовского города Биржай были обнаружены обломки, предположительно принадлежащие ракете, выпущенной истребителем НАТО во время попытки уничтожить беспилотник. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, передает агентство BNS.

Ранее стало известно, что истребители миссии НАТО не смогли сбить беспилотник, находившийся в воздушном пространстве Литвы минувшей ночью.

«Цель пытались нейтрализовать. Под Биржаем, по предварительным данным, найдены обломки ракеты, выпущенной истребителем НАТО», — написал Синкявичюс в Facebook.

Ночью радары обнаружили четыре беспилотника

По словам главы литовского правительства, данные радиолокационного наблюдения свидетельствуют, что ночью в регионе были зафиксированы четыре беспилотника. Кроме того, радары обнаружили десятки воздушных шаров, используемых для контрабанды. При этом, согласно представленной премьером информации, воздушное пространство Литвы пересек один беспилотник.

Вечером вторника и в ночь на среду в различных районах страны объявлялись предупреждения о возможной угрозе с воздуха.

Для реагирования на угрозу были задействованы истребители НАТО, однако уничтожить беспилотник не удалось.

Как сообщал BB.lv, в Латвии ночью также объявляли воздушную тревогу, военные подняли истребители НАТО и дроны-перехватчики.

Что известно об обнаруженной ракете?

По предварительным данным, найденные в районе Биржая обломки принадлежат ракете, выпущенной истребителем НАТО при попытке перехвата воздушной цели.

Пока не сообщается, где именно были обнаружены фрагменты, представляли ли они опасность для жителей и были ли в результате инцидента повреждены какие-либо объекты. Также не уточняется, что произошло с беспилотником после неудачной попытки перехвата.

Происхождение воздушной цели и обстоятельства ее появления над Литвой в сообщении премьер-министра не раскрываются.

Премьер призвал жителей не приближаться к подозрительным предметам

На фоне ночных событий Миндаугас Синкявичюс обратился к жителям с предупреждением. При обнаружении неизвестных предметов, которые могут быть связаны с беспилотниками или военной техникой, он призвал не приближаться к ним и незамедлительно сообщать соответствующим службам.

«События минувшей ночи будут тщательно расследованы», — подчеркнул глава правительства.

Более подробную информацию об инциденте Национальный центр управления кризисами Литвы и вооруженные силы страны обещают предоставить позднее в среду.