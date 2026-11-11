В Германии стремительно увеличивается число граждан, подающих заявления об отказе от военной службы по убеждениям. За первые десять месяцев 2026 года поступило почти 17 тысяч таких заявлений — более чем в четыре раза больше, чем за весь прошлый год. Рост происходит на фоне реформы системы комплектования Бундесвера, дискуссий о возможном возвращении обязательного призыва и опасений молодых немцев оказаться на войне.

В Германии резко выросло число отказов от военной службы

В Германии зафиксирован резкий рост числа заявлений об отказе от военной службы по убеждениям. С начала 2026 года по 31 октября Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества (BAFzA) получило 16 869 таких заявлений. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на данные ведомства, передает LETA со ссылкой на Deutsche Welle.

Для сравнения, к концу июня было зарегистрировано 5862 заявления. Таким образом, за четыре последующих месяца их общее количество увеличилось почти втрое.

Только в октябре граждане Германии подали около 1900 заявлений.

За три года число заявлений выросло многократно

Статистика показывает, насколько быстро изменилось отношение граждан к перспективе военной службы.

Период Количество заявлений 2023 год 1 079 2024 год 2 249 2025 год 3 879 Январь — октябрь 2026 года 16 869

За десять месяцев нынешнего года заявлений поступило примерно в 4,3 раза больше, чем за весь 2025 год, и более чем в 15 раз больше, чем в 2023 году.

При этом статистика отражает количество поданных заявлений, а не число уже удовлетворенных ходатайств или военнослужащих, фактически покинувших армию.

Почему немцы все чаще отказываются от службы?

Эксперты, опрошенные Rheinische Post, связывают увеличение числа заявлений с ухудшением ситуации в сфере европейской безопасности и опасениями, вызванными угрозами со стороны России.

Еще одним фактором общественной дискуссии стали сообщения о нарушениях половой неприкосновенности в Бундесвере. По данным издания, в 2025 году было зарегистрировано около 460 соответствующих жалоб.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 7 ноября, сообщил, что вскоре будет представлен новый доклад по этой теме.

«Мы тоже не хотим, чтобы кто-то погибал на войне»

В Германии проходят молодежные акции протеста, участники которых выступают, в частности, против возможного восстановления обязательной военной службы. Комментируя эти выступления, министр обороны Борис Писториус заявил, что понимает опасения молодых людей.

«Когда на демонстрациях звучат слова: „Мы не хотим идти на фронт и не хотим погибать на войне“, я могу ответить только одно — мы хотим ровно того же», — подчеркнул министр.

По его словам, именно поэтому Германии необходима сильная армия, способная сдерживать потенциального агрессора. Писториус также выразил уверенность, что Бундесвер сможет привлечь необходимое количество новобранцев без возвращения к обязательному призыву.

Что изменилось в Германии с 1 января?

С начала 2026 года в Германии действует новый закон о военной службе, предусматривающий дополнительные меры по привлечению молодых людей в вооруженные силы. Согласно новым правилам, 18-летние юноши обязаны заполнить анкету, в которой указывают свою готовность добровольно вступить в Бундесвер. Девушкам также предлагают заполнить такую анкету, однако для них это остается добровольным.

Кроме того, закон предусматривает обязательное медицинское обследование для юношей. При этом само прохождение анкетирования или медицинского обследования не означает автоматического призыва в армию.

Может ли Германия вернуть обязательную военную службу?

Новый закон предусматривает возможность частичного восстановления обязательного призыва, если Бундесверу не удастся набрать достаточное количество добровольцев. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага. В случае введения такого механизма кандидатов предполагается отбирать путем жеребьевки.

Всеобщая воинская повинность в Германии была приостановлена в 2011 году. С тех пор комплектование армии осуществляется на добровольной основе.

Вместе с тем право граждан отказаться от военной службы с оружием по убеждениям совести гарантировано Основным законом Германии. Соответствующая норма содержится в статье 4, пункте 3 Конституции страны.

Таким образом, рост числа заявлений происходит в ситуации, когда Германия одновременно стремится укрепить вооруженные силы и сохранить добровольный принцип комплектования армии.