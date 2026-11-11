Газовые хранилища Германии вошли в зиму с рекордно низким заполнением. Инициатива по хранению энергии INES предупреждает о возможной нехватке газа при сильных морозах, а при нормальной погоде запасов, по её оценке, хватит.

Газовые хранилища Германии заполнены в этом году хуже, чем когда-либо к началу зимы. Если ударят сильные морозы, газа может не хватить. Об этом сообщило издание Neue Zürcher Zeitung. "При крайне низких температурах полная поставка газа не может быть гарантирована", - говорится в заявлении Инициативы по хранению энергии (INES).

На 1 ноября хранилища были заполнены лишь на 61%, то есть примерно на 9 процентных пунктов ниже уровня, предусмотренного постановлением Министерства экономики. Причина - перебои, вызванные войной в Иране. Летом трейдеры обычно закупают дешевый газ, чтобы продать его дороже зимой, но в этом году цены летом были высокими: от 40 до 60 евро за мегаватт-час, что заметно выше прошлогоднего. Многие ожидали быстрого окончания войны и снижения зимних цен, но этого не произошло. Несколько дней назад цена впервые с 2022 года вновь превысила 100 евро.

По оценке экспертов INES, при нормальных температурах поставки стабильны. Но в случае сильных морозов в январе, феврале и марте может возникнуть дефицит до 6,6 тераватт-часа в месяц. В некоторые дни января потребление может достигать 1,7 тераватт-часа, что составляет почти половину суточной потребности всех частных домохозяйств и предприятий Германии. В расчетах уже учтены импорт из соседних стран с более высокой обеспеченностью и поставки через терминалы СПГ.

По данным INES, в нормальную зиму хранилищ хватает, и к 1 апреля 2027 года уровень снизится примерно до 28%. Нехватка возможна лишь в "холодном" сценарии наподобие зимы 2010 года. Федеральное министерство экономики ранее заявляло, что "по нынешним оценкам дефицит газа в предстоящую зиму не ожидается". Руководитель TotalEnergies, как сообщил Reuters, не ждет реальной нехватки, но предупреждает о росте цен.