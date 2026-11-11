В Германии приняли необычные меры безопасности: военнослужащим запретили въезжать на территорию военных объектов на автомобилях китайского производства. Под ограничения также попали беспилотники из КНР, включая уже закупленные армией. Причина — опасения, что современная техника может использоваться для шпионажа.

Бундесвер ввёл немедленный запрет на использование малогабаритных китайских беспилотников в военных гарнизонах и на полигонах. Соответствующее решение принято Министерством обороны Германии.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя оборонного ведомства, под запрет попали в том числе дроны китайского производителя DJI, которые ранее уже были закуплены для нужд армии.

Использование таких аппаратов приказано прекратить. В дальнейшем их планируется заменить беспилотниками немецкого или другого европейского производства.

Купил китайскую машину — оставляй за воротами

Ограничения затронули и автомобили. Военнослужащим, владеющим машинами китайских марок, включая BYD и Geely, теперь запрещено въезжать на них на территорию гарнизонов и других военных объектов.

Это означает, что владельцам таких автомобилей придётся оставлять транспорт за пределами охраняемой зоны и добираться до места службы пешком.

Причём речь идёт не только о военной технике, но и об обычных гражданских автомобилях, которыми военнослужащие пользуются в повседневной жизни.

Чем опасны камеры и датчики?

Главная причина запрета — опасения немецких военных относительно возможностей современной электроники.

Китайские автомобили оснащаются многочисленными камерами, микрофонами, датчиками и навигационными системами. Эти устройства способны собирать информацию об окружающем пространстве, маршрутах передвижения и расположении объектов.

В Министерстве обороны Германии опасаются, что подобные данные теоретически могут передаваться китайским спецслужбам.

Ещё большую угрозу, по мнению военных, представляют беспилотники. Их камеры способны фиксировать расположение военных объектов, ход учений, особенности вооружения и другую конфиденциальную информацию.

При этом публичных доказательств того, что все китайские автомобили или беспилотники действительно передают секретные сведения властям КНР, представлено не было. Решение Бундесвера носит предупредительный характер.

Британские военные уже столкнулись с похожей проблемой

Опасения Германии возникли не на пустом месте.

В августе британская газета The Telegraph сообщала о подозрительной передаче данных с камер морских разведывательных беспилотников K3 Scout, используемых Королевским флотом Великобритании.

По информации издания, установленные на аппаратах компоненты китайского производства могли отправлять информацию в Китай без ведома британских военных.

Стоимость поставленных морских беспилотников составляла около 12 миллионов фунтов стерлингов.

Этот случай усилил дискуссию о зависимости европейских вооружённых сил от электронных компонентов, произведённых за пределами НАТО.

Китайские автомобили становятся всё популярнее

Решение Бундесвера принято на фоне стремительного роста популярности китайских электромобилей в Германии.

По данным немецких СМИ, спрос на электромобили за год увеличился примерно на 80%, причём китайские производители продемонстрировали особенно заметный рост продаж.

Однако распространение автомобилей с постоянно подключёнными к интернету электронными системами вызывает всё больше вопросов у европейских специалистов по безопасности.

Власти Германии продолжают оценивать риски, связанные с использованием такой техники.

Пока ограничения касаются военных объектов. О всеобщем запрете китайских автомобилей для гражданского населения Германии речи не идёт.