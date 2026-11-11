В столице Объединённых Арабских Эмиратов завершились двухдневные переговоры представителей России, Украины и США. Главным результатом стала предварительная договорённость о масштабном обмене военнопленными. Однако добиться прорыва в вопросах прекращения огня и территорий сторонам пока не удалось.

В среду, 11 ноября, в Абу-Даби завершился очередной раунд трёхсторонних переговоров, посвящённых урегулированию войны России против Украины. Встречи проходили при посредничестве представителей администрации президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Как сообщает Reuters, возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что участникам удалось найти взаимопонимание по некоторым вопросам, однако по другим разногласия сохранились.

По словам Мединского, одной из центральных тем переговоров стало формирование новой системы европейской безопасности. Российская сторона настаивает на необходимости пересмотра существующих механизмов безопасности, которые, по её мнению, не обеспечивают интересы всех государств.

Готовится крупнейший обмен пленными

Наиболее конкретным результатом переговоров стала принципиальная договорённость о масштабном обмене военнопленными между Россией и Украиной.

Американский представитель Джаред Кушнер подтвердил достижение соглашения и сообщил, что окончательное количество участников обмена планируется определить в четверг, 12 ноября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсуждались два возможных варианта: обмен по формуле «1000 на 1000» либо «1500 на 1500».

Таким образом, речь может идти об освобождении нескольких тысяч человек с обеих сторон. Однако окончательные параметры обмена, сроки и порядок его проведения пока не согласованы публично.

Территориальный вопрос остаётся главным препятствием

Несмотря на заявления о конструктивном характере переговоров, принципиальные разногласия между Москвой и Киевом сохраняются.

Россия продолжает требовать вывода украинских войск с остающихся под контролем Киева территорий Донбасса. Украинское руководство отвергает возможность передачи этих территорий в рамках переговоров.

Зеленский ранее подчеркнул, что территориальные вопросы должны обсуждаться непосредственно на уровне руководителей государств.

Кроме того, стороны пока не достигли соглашения о прекращении огня, будущих гарантиях безопасности Украины и её отношениях с НАТО.

Европейцев к переговорам с Россией не допустили

Отдельной темой стало участие европейских государств в мирном процессе.

Представители европейских стран находились в Абу-Даби, однако непосредственных контактов с российской делегацией не проводили.

Мединский заявил, что Москва пока не видит конкретных мирных предложений со стороны Европы. При этом украинская делегация планировала отдельные консультации с европейскими партнёрами после трёхсторонней встречи.

Киев настаивает на том, что будущие договорённости должны учитывать позицию Евросоюза, поскольку речь идёт о безопасности всего европейского континента.

Следующая остановка — Москва

После завершения переговоров Джаред Кушнер сообщил, что вместе со Стивом Уиткоффом намерен в четверг, 12 ноября, отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Затем американские посредники планируют посетить Дублин, где должны состояться переговоры с Владимиром Зеленским.

Таким образом, дипломатические консультации продолжатся, несмотря на отсутствие соглашения по основным политическим и территориальным вопросам.

Пока единственным конкретным достижением двухдневной встречи остаётся предварительная договорённость об обмене пленными. Будет ли она реализована и удастся ли сторонам приблизиться к прекращению боевых действий, должны показать следующие переговоры.