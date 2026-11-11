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Попытки делаются - что будет, если Россия разрушит Киевскую ГЭС? 2 279

В мире
Дата публикации: 11.11.2026
УНИАН
Изображение к статье: Киевская ГЭС

Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) достаточно прочная, и россияне не смогут разрушить ее ракетами, но для дополнительной защиты объекта пытаются закрыть машинный зал и оборудование.

Об этом в эфире Украинского радио сказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский. По его словам, длина напорного фронта составляет 42 км, высота плотины – 30 м, по основанию – 100 м, то есть это колоссальное сооружение, которое "нереально разрушить даже десятью ракетами".

"Киевская ГЭС – это 42 км земляной плотины и 300 м бетонного водосброса – самой уязвимой части плотины. То есть это и есть сама электростанция. Все гидроузлы были построены в советское время в соответствии с тогдашними строительными нормами. Враг знает технические особенности плотины и уже давно пытается нанести по ней удар. Враг знает узкие места. И это не земляная плотина, а электрооборудование. Россияне наносили удары по ДнепроГЭС-1, по ДнепроГЭС-2, по Кременчугской ГЭС. То есть у них немалый опыт нанесения ущерба. Однако разрушить Киевскую ГЭС они не будут пытаться, потому что это нереально", – пояснил гидролог.

В подтверждение своих слов эксперт привел пример того, что во время Второй мировой войны советская армия, отступая, взорвала плотину ДнепроГЭС и для этого использовала 20 тонн взрывчатки, заложенной изнутри. И даже в результате такого подрыва гидроузел не был полностью разрушен, отметил эксперт.

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#безопасность #инфраструктура #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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