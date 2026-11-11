Родственники бывшего президента США Джона Кеннеди обратились в суд, пытаясь остановить строительство 76-метровой триумфальной арки, которую планирует возвести Дональд Трамп в Вашингтоне. По мнению семьи, гигантское сооружение нарушит исторический облик мемориального пространства и закроет вид на захоронения Кеннеди на Арлингтонском национальном кладбище.

Семья Кеннеди требует остановить строительство гигантской триумфальной арки Трампа

Семья бывшего президента США Джона Кеннеди обратилась в суд с требованием заблокировать строительство масштабной триумфальной арки, задуманной нынешним президентом Дональдом Трампом. Соответствующие документы были поданы во вторник, 10 ноября, сообщает агентство AFP со ссылкой на судебные материалы.

Проект предусматривает возведение арки высотой 76 метров, которая, согласно представленным планам, должна стать крупнейшим сооружением такого типа в мире. Это один из нескольких архитектурных проектов, продвигаемых Трампом с целью оставить заметный след в облике американской столицы.

Почему семья Кеннеди выступает против?

Главный аргумент истцов связан с расположением будущего сооружения. По мнению родственников Джона Кеннеди, огромная арка перекроет вид на могилы бывшего президента и членов его семьи на Арлингтонском национальном кладбище. В судебных документах говорится, что строительство приведет к уничтожению важного элемента исторического облика места захоронения.

Кроме того, семья указывает на символическое значение пространства между Мемориалом Линкольна и Арлингтонским кладбищем. По утверждению истцов, арка нарушит прямую линию видимости между этими объектами, которая была задумана как символ национального единства после Гражданской войны в США.

Таким образом, возражения семьи касаются не только внешнего вида нового сооружения, но и сохранения исторического и мемориального значения этой части Вашингтона.

Кто из родственников Кеннеди обратился в суд?

В деле участвуют девять истцов из семьи Кеннеди. При этом министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, входящий в администрацию Дональда Трампа, к иску не присоединился.

На Арлингтонском национальном кладбище похоронены Джон Кеннеди, его супруга Жаклин и двое их детей. Там же находятся могилы братьев бывшего президента — Роберта и Эдварда Кеннеди, которые в разные годы были сенаторами США.

Суд уже приостанавливал реализацию проекта

В начале ноября американский судья распорядился на две недели приостановить реализацию проекта триумфальной арки. Это решение должно было дать время для рассмотрения юридических возражений против строительства.

При этом непосредственно строительные работы еще не начались.

Теперь суду предстоит рассмотреть аргументы семьи Кеннеди относительно возможного ущерба историческому облику мемориального пространства.

Это не первый спор Трампа с семьей Кеннеди из-за архитектурного наследия

Конфликт вокруг триумфальной арки разворачивается на фоне другого спора, связанного с именем Джона Кеннеди.

В конце 2025 года Дональд Трамп добавил собственное имя к названию Центра Кеннеди в Вашингтоне — одного из важнейших культурных учреждений американской столицы. Центр был назван в честь президента-демократа Джона Кеннеди, убитого в 1963 году. Более шести месяцев на фасаде здания находилась надпись «Donald J. Trump». Впоследствии новое название было признано незаконным, после чего его изменили.

Теперь еще один архитектурный проект Трампа оказался предметом судебного разбирательства, инициированного семьей Кеннеди.