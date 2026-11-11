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Украина и Россия обсуждают обмен до 1500 военнопленных: Зеленский раскрыл подробности 1 254

В мире
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пресс-конференция Зеленского
ФОТО: пресс-фото

Украина и Россия обсуждают возможность масштабного обмена военнопленными, в рамках которого могут быть освобождены от 1000 до 1500 человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Данию. Переговоры проходят на фоне нового раунда трехсторонних консультаций Украины, России и США в Абу-Даби, которые должны продолжиться в среду.

Украина и Россия обсуждают обмен до 1500 военнопленных

Украина и Россия ведут переговоры о масштабном обмене военнопленными. По словам президента Украины Владимира Зеленского, речь может идти о 1000–1500 человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на DPA.

Об этом украинский лидер заявил во вторник на пресс-конференции в Дании, куда прибыл для встречи с премьер-министром Метте Фредериксен и другими руководителями стран Северной Европы.

Пока речь идет о возможном обмене: окончательные договоренности и сроки его проведения не объявлены.

Что известно о переговорах в Абу-Даби?

Во вторник в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, России и США. Встреча продолжалась около четырех часов.

Ожидается, что делегации обсудят возможные шаги к прекращению войны. Продолжение переговоров запланировано на среду.

Зеленский сообщил, что после переговоров в Абу-Даби американская делегация должна отправиться в Россию, где будет обсуждаться вопрос обмена пленными. Таким образом, гуманитарная тема остается одним из направлений дипломатических контактов между сторонами.

Зеленский: Европа должна участвовать в переговорах

Во время встречи с лидерами стран Северной Европы президент Украины рассказал о ходе дипломатических консультаций и дальнейших планах.

«У нас состоялась подробная дискуссия о дипломатии и подготовке к следующим шагам. Я проинформировал их о сегодняшних переговорах в Абу-Даби», — написал Зеленский в социальной сети X.

Он также подчеркнул, что европейские государства должны непосредственно участвовать в обсуждении возможных договоренностей.

«Наша общая позиция ясна: Европа обязательно должна быть за столом переговоров», — заявил украинский президент.

Украина рассчитывает на дополнительную помощь зимой

Еще одной темой переговоров в Дании стали российские удары по энергетической инфраструктуре Украины. Зеленский сообщил, что проинформировал лидеров Северной Европы о последствиях атак и потребности страны в дополнительной поддержке.

«Мы очень рассчитываем на новые пакеты помощи, которые помогут нашему народу пережить этот российский террор нынешней зимой», — отметил президент Украины.

Он поблагодарил Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию за поддержку и координацию усилий в сфере безопасности.

Обмены пленными продолжаются, несмотря на войну

Обмен военнопленными и репатриация тел погибших военнослужащих остаются одними из немногих направлений, по которым Украина и Россия продолжают взаимодействовать после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

При этом обсуждаемый сейчас обмен еще не согласован окончательно. Зеленский не уточнил, сколько военнопленных должна передать каждая сторона и когда обмен может состояться.

Дальнейшие подробности могут появиться по итогам переговоров в Абу-Даби и последующих контактов американской делегации с российской стороной.

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#Украина #гуманитарная помощь #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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