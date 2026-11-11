На переговорах Украины, США и России в Абу-Даби наметилась положительная динамика, которая позволяет рассчитывать на достижение договорённостей до конца года. Однако территориальный вопрос остаётся самым сложным, а позиции сторон по-прежнему существенно расходятся.

Об этом заявил член украинской делегации Давид Арахамия по итогам двухдневных переговоров в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщает bb.lv со ссылкой на BBC и РБК-Украина.

«У нас есть хороший импульс, чтобы найти решение до Нового года», — заявил Арахамия.

При этом он признал, что переговоры были непростыми.

«Потому что они [представители России] приехали с очень жёсткими директивами, и было очень трудно смягчить тон дискуссии», — пояснил он на пресс-конференции.

Что происходит с вопросом Донбасса?

Один из членов украинской делегации, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, продолжает ли российская сторона требовать вывода украинских войск из Донбасса.

«Вопрос, который поднимается во время переговоров, — это предмет переговоров. Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет объявлено публично», — сказал Буданов.

Арахамия также подчеркнул, что переговоры должны быть многосторонними, а не трёхсторонними, и в них необходимо участие Европы.

В свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский на пресс-конференции в Абу-Даби пренебрежительно высказался об участии европейских лидеров в переговорах, упрекнув Европу в поставках оружия Украине.

Представители США отправятся в Москву

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг отправятся в Москву. Об этом Кушнер сообщил на пресс-конференции после завершения трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

По его словам, после визита в Москву они с Уиткоффом встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Кушнер назвал состоявшиеся встречи очень продуктивными. Он отметил, что обсуждались и сложные вопросы, самым трудным из которых остаётся территориальный.

По словам американского представителя, параллельные переговоры с представителями Европы в Абу-Даби также были продуктивными. Кушнер подчеркнул, что Европа должна присутствовать за столом переговоров.

Арахамия сообщил, что после визита американских представителей в Москву и их встречи с Зеленским необходимо будет определить дату следующего раунда переговоров.

Главный результат — договорённость об обмене пленными

Руководитель украинской делегации Рустем Умеров заявил, что возможности для продолжения переговорного процесса сохраняются.

Главным результатом двухдневных встреч он назвал достижение договорённости о масштабном обмене пленными.

«Мы завершили двухдневные переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах. Главный результат — удалось достичь договорённости о масштабном обмене пленными. Сейчас работаем над согласованием деталей и практической реализацией», — сообщил Умеров.

По его словам, на трёхсторонних переговорах Украины, США и России обсуждались вопросы достижения мира и послевоенного восстановления.

«Первым шагом должно стать прекращение войны и предоставление гарантий безопасности Украине», — подчеркнул он.

Умеров признал, что за два дня стороны смогли чётко изложить свои позиции, однако между ними сохраняются существенные разногласия.

«Впереди ещё много сложной работы, но возможности для продолжения переговорного процесса существуют», — добавил руководитель украинской делегации.

Он поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за личное участие, Объединённые Арабские Эмираты — за гостеприимство и поддержку переговоров, а представителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии — за совместную работу в Абу-Даби.