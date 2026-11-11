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Умер посол России в США 2 591

В мире
Дата публикации: 11.11.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Даричев

МИД России сообщил о смерти Александра Дарчиева, который с марта 2025 года возглавлял дипмиссию страны в США. Дипломату было 66 лет.

Чрезвычайный и полномочный посол России в США Александр Дарчиев умер в возрасте 66 лет, сообщили в четверг, 11 ноября, в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

"Высочайший профессионал, блестящий американист, А.Н.Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики", - указано в заявлении ведомства. Причина смерти дипломата не уточняется.

Дарчиев возглавлял делегацию РФ на переговорах с США в 2025-м

Александр Дарчиев занимался дипломатической работой с 1992 года, следует из его биографии, опубликованной на сайте МИД. В 2005-2010 годах занимал должность советника-посланника посольства России в США, а в 2014-2020 - посла страны в Канаде. Кроме того, в 2010-2014 годах, а также в 2021-2024 годах был директором Департамента Северной Америки при МИД.

В начале 2025 года Дарчиев возглавлял делегацию России на переговорах с США в Стамбуле.

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#США #смерть #Канада #дипломатия #переговоры #Стамбул
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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