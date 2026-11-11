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В Финском заливе был поражен российский ракетный корабль «Наро-Фоминск» – СБУ 8 2678

В мире
Дата публикации: 11.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ракетный корабль проекта "Буян-М".

Ракетный корабль проекта "Буян-М".

Служба безопасности Украины (СБУ) утрвеждает, что поразила портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге, а также ракетный корабль проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск".

В ночь на 11 ноября СБУ осуществила поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Как сообщили в СБУ, это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Оно было спущено на воду в 2022 году.

Как сообщал bb.lv, этой же ночью в воздушное пространство Латвии и Литвы залетели неопознанные летающие объекты. Возможно, это были дроны, которые сбились с курса и не долетели до Финского залива.

По информации источника Telegram-канала Exilenova+, в результате атаки члены экипажа "Наро-Фоминска" могли погибнуть или получить ранения. По сообщениям каналов в социальных сетях, инцидент произошел вблизи острова Гогланд. Источники сообщают, что корабль остался на ходу и направился в сторону Кронштадта.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" входит в состав Балтийского флота России.

Как сообщал bb.lv, этой же ночью армия РФ могла потерять ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем.

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#Украина #дроны #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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