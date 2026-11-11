Ракетный корабль проекта "Буян-М".
Служба безопасности Украины (СБУ) утрвеждает, что поразила портовую и нефтяную инфраструктуру России в Усть-Луге, а также ракетный корабль проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск".
В ночь на 11 ноября СБУ осуществила поражение малого ракетного корабля проекта "Буян-М" "Наро-Фоминск". Как сообщили в СБУ, это судно является носителем крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Оно было спущено на воду в 2022 году.
Как сообщал bb.lv, этой же ночью в воздушное пространство Латвии и Литвы залетели неопознанные летающие объекты. Возможно, это были дроны, которые сбились с курса и не долетели до Финского залива.
По информации источника Telegram-канала Exilenova+, в результате атаки члены экипажа "Наро-Фоминска" могли погибнуть или получить ранения. По сообщениям каналов в социальных сетях, инцидент произошел вблизи острова Гогланд. Источники сообщают, что корабль остался на ходу и направился в сторону Кронштадта.
Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" входит в состав Балтийского флота России.
‼️Exilenova+ reports a possible overnight attack on a Russian Baltic Fleet small missile ship near Gogland Island in the Gulf of Finland. They claim crew members may have been killed or wounded. The exact vessel type and losses remain unconfirmed. #Russia https://t.co/ZsZZSGRIdY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2026
Как сообщал bb.lv, этой же ночью армия РФ могла потерять ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем.
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