Российский военный блогер сообщил о гибели летчиков при отражении массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург. По данным российских Telegram-каналов, армия РФ могла потерять ударный вертолет Ка-52 вместе с экипажем. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ пока нет.

В России заявили о гибели военных летчиков во время отражения массированной атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и другие регионы страны. Об этом сообщил российский Z-блогер Илья Туманов, автор Telegram-канала Fighterbomber.

"Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов обошлась нам очень дорого. Очень, очень дорого. Вечного полета, братья", - написал он.

При этом Туманов не уточнил обстоятельства гибели пилотов и не сообщил, какой именно воздушный борт могла потерять российская армия.

В то же время ряд российских Telegram-каналов утверждает, что речь идет об ударном вертолете Ка-52, экипаж которого также погиб. Однако официального подтверждения потери вертолета со стороны Министерства обороны РФ нет.

Российское военное ведомство сообщило о массированной атаке беспилотников на несколько регионов страны. По данным, приведенным в публикации РБК-Украина, украинские силы якобы применили более 627 дронов.

Отдельно губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об атаке беспилотников на порт Усть-Луга. В результате возник пожар, пострадали три человека. По утверждению главы региона, над Ленинградской областью было сбито около 150 беспилотников.

Порт Усть-Луга является одним из крупнейших морских торговых портов России на Балтийском море. Через него, в частности, осуществляется экспорт российской нефти.

Таким образом, информация о гибели российских летчиков и возможной потере вертолета Ка-52 пока остается неподтвержденной официальными источниками. Обстоятельства произошедшего уточняются.