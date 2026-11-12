В Испании прошла первая с 2012 года всеобщая забастовка, вызванная растущим недовольством стоимостью жилья. По данным профсоюзов, в акции приняли участие около четырех миллионов работников. В крупных городах закрывались магазины, останавливались заводы и нарушалась работа общественного транспорта. Главная причина протеста — жилье, аренда которого для многих молодых испанцев стала практически недоступной.

Жилищный кризис в Испании привел к масштабной всеобщей забастовке, первой за последние 14 лет. В среду, 11 ноября, миллионы работников прекратили работу, требуя решения проблемы стремительного роста стоимости жилья и аренды.

По данным крупнейших испанских профсоюзов UGT и CCOO, в забастовке приняли участие около четырех миллионов человек. Организаторы ожидали, что к концу дня число участников может достичь пяти миллионов.

Для сравнения, всего в Испании насчитывается около 23 миллионов работающих. Таким образом, заявленные профсоюзами четыре миллиона участников составляют примерно 17% всех занятых в стране.

Аренда жилья почти сравнялась с зарплатой молодых испанцев

Одной из главных причин протестов стал растущий разрыв между доходами населения и стоимостью жилья. По данным Молодежного совета Испании, средняя арендная плата достигла 1176 евро в месяц. Это эквивалентно 98,7% среднемесячной зарплаты молодого человека.

Фактически аренда отдельного жилья может поглощать почти весь заработок, практически не оставляя денег на питание, транспорт и другие повседневные расходы.

«Мне 36 лет, а я до сих пор не могу начать жить отдельно, — рассказал житель Мадрида Хесус Гонсалес, работающий в IT-отделе больницы. - Арендная плата продолжает расти, цены на жилье продолжают расти, и это просто невозможно».

Ситуацию осложняет нехватка недвижимости. По оценке Банка Испании, дефицит жилья составляет около 750 тысяч объектов, а к 2028 году может превысить миллион. Поскольку покупка собственной квартиры становится недоступной для все большего числа жителей, спрос на аренду растет, дополнительно усиливая давление на цены.

В Мадриде закрывались магазины, в Барселоне останавливался транспорт

Забастовка затронула торговлю, промышленность и общественный транспорт. На одной из главных торговых улиц Мадрида, Гран-Виа, протестующие приветствовали закрытие магазинов Primark, H&M и Pull & Bear. Торговые точки опускали защитные роллеты на фоне усиленного присутствия полиции. В Барселоне многие магазины также прекратили работу, а некоторые предприниматели закрыли витрины досками, опасаясь беспорядков.

По данным профсоюзов, участие в забастовке в портах и автомобильной промышленности достигало 90%. Сообщалось о полной остановке работы отдельных предприятий, включая завод Volkswagen в Наварре и предприятие SEAT в Барселоне.

Метрополитен Барселоны объявил о прекращении движения поездов вне часов пик. В Мадриде пассажиропоток метро в часы пик оказался на 42% ниже, чем неделей ранее.

Масштаб остановки экономической активности отразился даже на потреблении электроэнергии. По данным оператора Red Eléctrica, с 10:00 до 11:00 оно снижалось на величину до 15,5%.

Полиция задержала 40 человек, есть пострадавшие

Акции сопровождались столкновениями и инцидентами. По данным полиции, к полудню были задержаны 40 человек. Правоохранительные органы зарегистрировали 476 происшествий, связанных с забастовкой. Среди них — блокирование офисов и промышленных зон, а также поджоги мусорных контейнеров.

Профсоюзы, в свою очередь, обвинили полицию в чрезмерном применении силы. По утверждению организаторов, во время одной из полицейских операций с использованием слезоточивого газа и дубинок пострадали 20 протестующих. Профсоюзы намерены добиваться возбуждения уголовного дела в связи с действиями правоохранителей.

Проведению массовых демонстраций мешала и погода. Из-за сильных штормов «Чарльз» и «Бруна» организаторам пришлось приостановить акцию в южном портовом городе Кадисе.

Жилищный кризис стал темой досрочных выборов

Массовые протесты проходят менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября.

Забастовке предшествовали несколько недель демонстраций, одним из поводов для которых стало выселение 87-летней женщины в Мадриде и ее последующая смерть.

Дополнительное недовольство вызвало решение парламента отклонить правительственные постановления, направленные на ограничение выселений и сдерживание роста арендной платы. После этого премьер-министр Педро Санчес объявил досрочные выборы.

Жилищный вопрос стал одной из центральных тем предвыборной кампании. При этом Социалистическая партия Санчеса, согласно упомянутым в сообщении опросам, отстает от соперников.

Работодатели предлагают строить больше жилья

Представители бизнеса признают серьезность жилищного кризиса, однако выступают против всеобщей забастовки как способа решения проблемы. Вице-президент объединения предпринимателей CEOE Анхела де Мигель заявила, что нехватка доступного жилья затрагивает и компании, поскольку осложняет поиск и наем сотрудников.

В эфире телеканала TVE она предложила сосредоточиться на увеличении объемов строительства и снижении налогов, связанных со строительством и приобретением недвижимости.

Экономисты также оценивают возможные последствия забастовки. Главный экономист BBVA Research Мигель Кардосо считает, что ее влияние на экономику может оказаться менее заметным, чем во время предыдущих всеобщих забастовок. Это связано с распространением удаленной работы и увеличением доли сферы услуг, где профсоюзное движение менее активно. По его оценке, забастовка может уменьшить годовой ВВП Испании на 0,1–0,2%.

Тем не менее протесты продемонстрировали масштаб недовольства жилищной ситуацией. Вопрос доступности жилья остается одной из ключевых проблем страны накануне парламентских выборов.