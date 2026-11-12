Во время официальной церемонии приема президента Словакии во дворе Елисейского дворца два гвардейца почетного караула упали в обморок. Источники сообщают, что у них резко упало давление.

У военнослужащих почетного караула президента Франции, которые по очереди потеряли сознание во время официальной церемонии встречи Эмманюэля Макрона и лидера Словакии Петера Пеллегрини во вторник, случился вазовагальный обморок. Как сообщили источники в Елисейском дворце, обоим солдатам оказали помощь и сейчас чувствуют себя хорошо.

Инцидент произошел во дворе резиденции французского президента в Париже. Первый солдат, стоявший неподалеку от Макрона, потерял сознание еще до приветственного рукопожатия лидеров: на кадрах, снятых словацкими журналистами, видно, как он теряет равновесие, опускает саблю и падает на землю. Французский лидер и несколько человек из его окружения поспешили ему на помощь.

После того как военного унесли, политики вернулись к протоколу и поприветствовали друг друга. Однако, когда почетный гость направился ко входу во дворец, церемония снова прервалась — сознание потерял второй караульный. Сам момент падения не попал в объективы камер, но микрофоны отчетливо записали звон упавшей сабли, на который обернулся Макрон. На записи также слышно, как один из очевидцев эмоционально восклицает: «Что, черт возьми, происходит?»

Вазовагальный обморок — наиболее частая форма кратковременной потери сознания, вызванная резким снижением пульса и артериального давления. У солдат почетного караула такое состояние обычно провоцирует необходимость подолгу стоять неподвижно, из-за чего ухудшается приток крови к мозгу.