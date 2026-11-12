Железнодорожный туннель Хельсинки-Таллинн будет способствовать созданию города-близнеца с общим рынком труда и оживленной экономикой и в течение 30 лет принесет Эстонии и Финляндии совокупный экономический эффект в размере около семи миллиардов евро. Однако необходимым условием для строительства туннеля является завершение проекта Rail Baltic, подчеркнула Хейни Пелтонен, руководитель отдела транспортного планирования региона Хельсинки-Уусимаа.

Выступая на конференции Союза предприятий по строительству инфраструктуры „Teedepäev 2026“, Пелтонен, которая участвовала в проекте по анализу возможностей строительства туннеля, отметила, что эти два мегапроекта вместе создадут ворота в Европу, связав Финляндию и Эстонию еще теснее с Центральной Европой и Черноморским регионом.

„Туннель Таллинн-Хельсинки — это не просто транспортный проект между двумя городами, а недостающее звено, которое соединит железнодорожную сеть Финляндии с остальной Европой. Rail Baltic станет продолжением этого сообщения и расширит возможности для передвижения людей и бизнеса“, — сказала Пелтонен.

Согласно прогнозному сценарию исследования FinEst Link, пассажиропоток между Таллинном и Хельсинки без туннеля вырастет почти до 14 миллионов поездок в год, а с туннелем — до 23 миллионов. Из этого числа 12,5 миллиона поездок будут совершаться через туннель, а 10,5 миллиона — на паромах. Таким образом, морские перевозки также продолжат расти, чему будут способствовать развитие города-близнеца и более тесные экономические связи.

В настоящее время между двумя столицами еженедельно курсируют около 60 000 маятниковых мигрантов. По словам Пелтонен, туннель будет способствовать развитию общего рынка труда и мобильности рабочей силы, а также предоставит компаниям более широкий доступ к рынку соседней страны.

Совокупный экономический эффект, оцененный в исследовании в семь миллиардов евро, включает в себя, помимо прочего, выгоды от мобильности рабочей силы и развития города-близнеца. „Предварительная стоимость туннеля составляет от 13 до 20 миллиардов евро. Такой большой разброс в оценках отражает ранний этап планирования, и сумма будет уточнена в ходе дальнейшей работы“, — отметила Пелтонен.

По словам Пелтонен, небольшой масштаб экономик Эстонии и Финляндии делает финансирование проекта сложной задачей. В то же время значение этого транспортного коридора выйдет далеко за пределы двух стран, связав транспортную сеть Северной Европы с новыми рынками. „Дальнейшее продвижение проекта требует твердой приверженности со стороны государств и Европейского союза, а также технической совместимости туннеля и Rail Baltica, — констатировала Пелтонен. — Война России против Украины и закрытие восточной границы Финляндии увеличили потребность в альтернативных транспортных связях и надежности поставок“.

В августе власти Таллинна и Хельсинки договорились о создании совместной рабочей группы для подготовки к реализации проекта туннеля.