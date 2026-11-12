Политики понимают необходимость укрепления безопасности, однако жители европейских стран не поддерживают выделение государственных средств на эти цели. Об этом в четверг заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс («Объединённый список»), прибывший на саммит Европейского политического сообщества в столицу Ирландии Дублин.
По словам Кулбергса, это одна из крупнейших проблем, в том числе при обсуждении следующего бюджета Европейского союза.
Премьер отметил, что общество не поддерживает увеличение расходов на безопасность, поскольку это означает сокращение финансирования других приоритетных направлений.
Латвия, в свою очередь, вкладывает средства в безопасность, и, по мнению Кулбергса, жители страны понимают необходимость таких расходов.
«Другие страны должны последовать этому примеру. Однако существует несоответствие между тем, что действительно необходимо, и тем, как это воспринимают люди», — заявил премьер-министр.
Как сообщалось ранее, в четверг, 12 ноября, в Дублине проходит саммит Европейского политического сообщества, а в пятницу состоится неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС.
Одной из главных тем переговоров станет многолетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы.
Ранее Кулбергс обозначил основные приоритеты Латвии при формировании нового бюджета ЕС:
Достаточное финансирование безопасности и обороны.
Дополнительные средства для Латвии как страны, расположенной на восточной границе Евросоюза.
Выравнивание прямых сельскохозяйственных выплат.
Финансирование транспортной связанности ЕС и военной мобильности, включая реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica.
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