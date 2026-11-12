Европейские лидеры указали России, что будущее архитектуры безопасности континента не может решаться без участия европейской стороны. Заявление прозвучало после раунда мирных переговоров, в ходе которого российская делегация отвергла многосторонний формат обсуждения.

Россия выдвинула вопрос об архитектуре безопасности в число своих главных приоритетов, что вызвало возражения со стороны европейцев. По их мнению, это лишь уловка, призванная отвлечь внимание от войны в Украине и реализовать давние амбиции Москвы — вновь утвердиться в качестве великой державы.

«В конечном счете, именно мы, европейцы, будем определять и решать, какой будет наша безопасность в будущем. В этом у меня нет никаких сомнений», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, открывая саммит лидеров в Дублине (Ирландия).

«Европа должна прежде всего четко понять, чего она хочет. На данный момент позиция Европы в отношении поддержки Украины совершенно ясна. Теперь нам необходимо сформулировать конкретное видение нашего мирного плана и будущей архитектуры безопасности».

Вторя Макрону, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Россию к прямому диалогу с представителями Европы — шагу, на который Москва пока не дает своего согласия.

В последнем раунде переговоров в Абу-Даби приняли участие высокопоставленные представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО. Однако никто из них не вступал в контакт с российской делегацией.

«Украина должна сесть за стол переговоров. Европейцы должны сесть за стол переговоров. Американцы и, конечно же, Россия — все они должны сесть за стол переговоров», — заявил Мерц.

«Важно, чтобы Россия села за стол переговоров и была готова к диалогу».

Верховный представитель ЕС Кая Каллас подчеркнула важность соблюдения «очередности» в дипломатическом процессе: сначала — прекращение огня в Украине, затем — мирное урегулирование, и на заключительном этапе — обсуждение архитектуры европейской безопасности.

«У нас уже существует архитектура европейской безопасности», — отметила она, сославшись на Хельсинкские соглашения 1975 года, Парижскую хартию 1990 года и Будапештский меморандум 1994 года.

«Проблема в том, что Россия не соблюдает эти договоренности».

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что возобновление дискуссий об архитектуре безопасности — это «ловушка», расставленная Москвой с целью добиться «невозможного», в том числе отката НАТО к прежним границам — задача, которую президент России Владимир Путин провозгласил одной из своих стратегических целей.

В недели, предшествовавшие полномасштабному вторжению в Украину, Кремль предъявил НАТО ультиматум прекратить расширение на восток и вывести войска с территорий стран, вступивших в альянс после 1997 года. Эти требования были полностью отвергнуты. Через несколько месяцев две исторически нейтральные страны, Финляндия и Швеция, подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа настаивал на том, что переговоры должны проходить на «честных условиях» и с присутствием европейцев.

«Следует избегать обсуждений за спиной у украинцев, и, разумеется, обсуждения будущей архитектуры безопасности Европы должны проходить с участием Европейского союза», – сказал Науседа журналистам.

Эта коллективная реакция последовала на следующий день после того, как Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на мирных переговорах, вновь подтвердил стремление Москвы выйти за рамки «украинского вопроса» и обсудить архитектуру безопасности в более широком масштабе.

«Болен весь организм, а Украина — это лишь то место, где прорвался гнойник. Поэтому лечить нужно весь организм целиком. Одним пластырем здесь не обойтись», — заявил Мединский в Абу-Даби, используя довольно грубые образы.

Мединский, однако, отказался вести диалог с европейцами, сославшись на оказываемую ими военную и финансовую поддержку Украине. (Впрочем, речь не идет о полном запрете на контакты: в прошлом месяце Путин провел 90-минутный телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.)

Акцент на архитектуре безопасности усилили президент США Дональд Трамп и его специальный посланник Джаред Кушнер, которые недавно шокировали европейцев длинной публикацией в социальных сетях, в которой изложили принципы послевоенной модели.

Находясь в Абу-Даби, Кушнер попросил россиян подготовить «предложения», которые можно будет обсудить при личной встрече с европейцами. Затем Кушнер вылетел в Москву, чтобы заручиться «благословением» Путина на перевод переговоров в многосторонний формат.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такой подход «немного странным» и посоветовал европейцам «отнестись к нему очень внимательно».