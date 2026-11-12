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Генсек НАТО обещал защитить США от российских атомных подлодок 0 56

В мире
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рютте и Трамп
ФОТО: пресс-фото

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что цель российских атомных подводных лодок, выходящих с Кольского полуострова, - восточное побережье США, а не соседние страны. Он подчеркнул, что союзники не допустят прорыва лодок в Северную Атлантику.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские подводные лодки, выходящие с Кольского полуострова, представляют угрозу непосредственно для безопасности США, в частности для их побережья. Об этом он сказал 11 ноября в выступлении на Форуме атлантического будущего.

По словам Рютте, члены НАТО работают вместе, чтобы российские подводные лодки никогда не прорвались в Северную Атлантику. "И стоит помнить, что целью российских атомных подводных лодок, выходящих с Кольского полуострова, будут не ее непосредственные соседи, а восточное побережье Соединенных Штатов", - сказал он.

Генсек рассказал, что на одной из встреч премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объяснял президенту США Дональду Трампу: российские подлодки сосредоточены у Кольского полуострова не для атаки на Норвегию, а для атаки на США. "Мы не позволим им этого сделать. Вот что такое НАТО в действии", - подчеркнул Рютте.

Ранее зимой ВМС Германии получили первую партию из 30 новых вертолетов для противолодочной борьбы. Великобритания и Норвегия решили объединить усилия флотов для наблюдения за российскими подводными лодками.

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#НАТО #США #безопасность #Марк Рютте #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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