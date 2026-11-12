Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа уже определила своих представителей на будущих переговорах между Украиной и Россией. Одновременно в ЕС продолжается спор о роли формата E3 и участии европейских лидеров.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что уже определено, кто будет представлять Европу на переговорах между Украиной и Россией. Договоры в сфере европейской безопасности содержат совершенно четкие положения, сказала она на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине в четверг, 12 ноября.

По словам Каллас, представлять Европу по вопросам безопасности должны председатель Европейского Совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и она сама в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Разумеется, главы государств и правительств могут принять другое решение, если захотят. Но гарантирую вам, что это будет очень сложная задача. Проще придерживаться уже существующих договоренностей", - сказала Каллас.

Каллас: "Россиян не должно волновать, кто будет представлять Европу"

При этом она подчеркнула, что россиян не должно волновать, кто будет представлячть Европу на переговорах. "Почему нас должно волновать то, что говорят россияне о наших представителях? Разве мы комментируем их представителей - кто должен их представлять? В конце концов, каждый имеет право выбирать своих представителей", - указала она.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден перед встречей в Дублине заявил, что содержание переговоров важнее личности представителя. Вместе с тем он подчеркнул, что председатель Евросовета Антониу Кошта является естественным кандидатом на эту роль, поскольку его избрали главы государств и правительств ЕС. "Поэтому я поддерживаю участие председателя Кошты в таких переговорах", - сказал Фриден.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подчеркнул, что официально представлять европейскую институциональную систему должен именно Кошта. "Если мы посмотрим на нашу институциональную структуру, то официальным представителем является Антониу Кошта. Да, официально", - сказал он.

Формат Е3

10 ноября Украина и Россия впервые за несколько месяцев возобновили прямые переговоры на рабочем уровне о прекращении войны в Украине при посредничестве США. Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены убедить президента России Владимира Путина в том, что европейцы должны участвовать в будущих мирных переговорах.

В Евросоюзе уже продолжительное время продолжается спор о том, кто именно должен представлять европейские страны. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) считает, что ведущую роль должны играть прежде всего Германия, Франция и Великобритания.

По его словам, формат так называемой E3 уже доказал свою эффективность. К нему в отдельных случаях также привлекают Италию и Польшу. Мерц заявил, что не видит никаких проблем в том, чтобы сохранить этот формат.