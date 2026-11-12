В Евросоюзе возникли разногласия по поводу того, кто должен представлять Европу на мирных переговорах между Украиной и Россией. Киев и Вашингтон призывают назначить единого переговорщика, однако премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что в ЕС уже есть руководители, уполномоченные выполнять эту роль.

Европейскому союзу не нужно создавать новую должность или назначать специального представителя для участия в переговорах о прекращении войны в Украине. Такую позицию высказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал на фоне обсуждения возможного расширения европейского участия в мирном процессе.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP, Михал изложил свою позицию в интервью накануне саммита европейских лидеров в Дублине.

Вопрос о представительстве ЕС стал особенно актуальным после двухдневных переговоров по российско-украинской войне в Абу-Даби. Однако единого мнения среди европейских государств пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе призвал Евросоюз уже в ноябре определить своего представителя для переговоров о прекращении войны. Аналогичное предложение прозвучало со стороны США. Американский посланник Джаред Кушнер заявил, что ЕС необходимо «определить одного человека, который говорил бы от его имени».

Эстония считает, что представители уже есть

По мнению Михала, Евросоюзу нет необходимости искать нового переговорщика, поскольку соответствующие полномочия уже закреплены за действующими руководителями европейских институтов.

«Я бы сказал, что мы уже договорились об этих людях», — заявил премьер-министр Эстонии.

Он назвал двух политиков, которые, по его мнению, могут представлять ЕС на переговорах.

Первый — председатель Европейского совета Антониу Кошта, представляющий интересы государств — членов Евросоюза.

Вторая — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Как подчеркнул Михал, именно в обязанности Каллас входит представление Евросоюза по внешнеполитическим вопросам.

Таким образом, разногласия касаются не самого участия Европы в переговорах, а того, кому следует поручить эту задачу.

Почему кандидатура Каи Каллас вызывает споры

Несмотря на занимаемые должности, Кошта и Каллас не пользуются единодушной поддержкой всех государств ЕС в качестве возможных переговорщиков. В частности, некоторые страны считают, что бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас занимает слишком жесткую позицию по отношению к России и Владимиру Путину, чтобы представлять Евросоюз в мирном процессе.

Однако Михал категорически отверг аргумент о том, что кандидатура европейского переговорщика должна устраивать российское руководство.

«Тем хуже! Потому что нас должны представлять люди, которые несут ответственность перед Европой, а не те, кто нравится Путину», — заявил он.

По мнению эстонского премьера, определяющим фактором должны быть полномочия и ответственность перед европейскими государствами, а не отношение Москвы к конкретному политику.

Какие еще кандидатуры обсуждаются

В качестве возможных представителей Европы на переговорах назывались и другие политики. Среди них — президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, которые, согласно сообщению, в октябре провели телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Обсуждался также вариант, при котором Европу на переговорах представляли бы Франция, Германия и Великобритания. Этот формат позволил бы участвовать в переговорах нескольким крупнейшим европейским государствам, однако не означал бы назначения единого представителя всего Евросоюза.

«У каждого свое мнение о том, кто и кого должен представлять», — отметил Михал.

Что это значит для мирных переговоров

Главный нерешенный вопрос заключается в том, сможет ли Евросоюз выработать единую позицию относительно своего представительства на переговорах. Киев и Вашингтон предлагают определить одного переговорщика, тогда как Эстония выступает за использование уже существующих европейских институтов.

При этом Михал подчеркнул, что обсуждение кандидатур не должно отвлекать от основной цели переговоров.

«Мирные переговоры должны быть посвящены миру и тому, как добиться справедливого и прочного мира между Украиной и Россией на условиях Украины», — заявил премьер-министр Эстонии.

Пока решение о назначении отдельного представителя ЕС не принято, а дискуссия о формате европейского участия в мирном процессе продолжается.