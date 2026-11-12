Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров с осторожностью относиться к обсуждению новой архитектуры безопасности в Европе между Вашингтоном и Москвой. По его словам, речь может идти не только о гарантиях безопасности для Украины, но и о более широком соглашении, затрагивающем интересы всего континента.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 12 ноября, на саммите в Дублине, сообщает AFP.

«Это касается не только гарантий безопасности для Украины. На самом деле речь скорее идёт об определённой системе безопасности между Европой и Россией. Мы ожидаем дополнительных подробностей, и Европа должна уделить этому самое пристальное внимание», — подчеркнул украинский президент.

Его заявление прозвучало после двухдневных трёхсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, посвящённых прекращению войны.

В четверг специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Заявления американских представителей о возможности формирования новой системы европейской безопасности в рамках мирного соглашения вызвали обеспокоенность в европейских столицах. Некоторые политики опасаются, что Вашингтон может пойти на уступки Москве, затрагивающие интересы европейских союзников.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Дублине, заявил, что нет необходимости создавать новую систему безопасности с нуля.

«Не нужно заново изобретать колесо. В Европе существовала работающая архитектура безопасности, пока её сначала постепенно не подорвали, а затем окончательно не разрушили российским вторжением в Украину», — подчеркнул Кошта.

Лидеры Евросоюза настаивают, что обсуждать новые договорённости о европейской безопасности преждевременно, пока Россия продолжает военные действия.

Опасения европейских политиков связаны в том числе с требованиями, которые Кремль выдвигал НАТО накануне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Тогда Москва потребовала, в частности, вывести силы альянса из Восточной Европы и отказаться от дальнейшего расширения НАТО.

Североатлантический альянс отверг эти условия. Однако в Европе опасаются, что теперь Россия может вновь выдвинуть подобные требования, рассчитывая добиться уступок от администрации Дональда Трампа.