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Один за другим: два гвардейца упали в обморок на глазах у Макрона 0 406

В мире
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сразу двум военнослужащим почетного караула стало плохо на глазах у глав государств.

Необычный инцидент произошел в Елисейском дворце в Париже во время официальной встречи президентов Франции и Словакии. Сразу двум военнослужащим почетного караула стало плохо на глазах у глав государств.

В среду, 11 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон ожидал прибытия своего словацкого коллеги Петера Пеллегрини, когда стоявший рядом гвардеец внезапно пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю.

Макрон немедленно подошел к упавшему военнослужащему вместе с другими присутствовавшими. Сотрудники Елисейского дворца помогли пострадавшему и увели его с места церемонии.

Однако на этом происшествия не закончились. Через несколько секунд, когда французский президент уже приветствовал словацкого гостя, упал второй гвардеец. Этот момент остался за кадром, но на видеозаписи слышен звук падающей на землю сабли.

Как сообщает французский телеканал TF1, обоим военнослужащим оперативно оказали помощь, после чего церемония продолжилась.

Причины двух обмороков пока не установлены. Официальной информации о состоянии здоровья гвардейцев также не поступало.

Кадры необычного происшествия, снятые словацким телевидением, быстро разошлись по социальным сетям.

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#Макрон #социальные сети #Словакия #новости #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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