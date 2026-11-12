Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия резко нарастила экспорт топлива после смягчения санкций США - Financial Times 0 66

В мире
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В октябре Россия увеличила экспорт дизельного топлива в два раза по сравнению с сентябрём
ФОТО: BB.LV/AI

В октябре Россия увеличила экспорт дизельного топлива в два раза по сравнению с сентябрём. Рост поставок произошёл после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а Вашингтон временно смягчил санкции в отношении российского дизельного топлива.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, отслеживающей морские перевозки.

По информации издания, в октябре Россия экспортировала в среднем 271 тысячу баррелей дизельного топлива в сутки. В сентябре этот показатель составлял 135 тысяч баррелей.

Таким образом, за месяц объёмы поставок практически удвоились.

Трамп заключил с Путиным «дизельную сделку»

Как пишет Financial Times, в начале октября Дональд Трамп заключил с Владимиром Путиным соглашение, которое получило название «дизельная сделка».

В результате Министерство финансов США временно ослабило санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива.

Согласно договорённостям, Россия направила в США четыре танкера с дизельным топливом. Однако, по данным издания, ни одно из этих судов пока не достигло американского побережья.

Одновременно увеличились поставки российского дизельного топлива в Бразилию, Турцию и другие страны.

Станет ли топливо дешевле в США?

Трамп утверждал, что договорённости с Путиным помогут снизить цены на топливо для американских потребителей.

Однако аналитики и эксперты сомневаются в таком результате.

По их оценкам, объёмы дизельного топлива, которые Россия способна поставить в США, недостаточны для того, чтобы существенно повлиять на американский топливный рынок.

Таким образом, несмотря на резкий рост российского экспорта, обещанного заметного снижения цен на топливо в США может не произойти.

×
#Дональд Трамп #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Флаги США, НАТО, Украины и Кремль
В мире
1
Изображение к статье: Кушнер
В мире
1
Иконка видео
В мире
13
Изображение к статье: Месторождение на Ямале
В мире
1
Изображение к статье: РФ и флаги США и Евросоюза
В мире
2
Изображение к статье: Габриэлюс Ландсбергис
В мире
7
Изображение к статье: Флаги США, НАТО, Украины и Кремль
В мире
1
Изображение к статье: Кушнер
В мире
1
Иконка видео
В мире
13

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: РФ и флаги США и Евросоюза
Изображение к статье: Габриэлюс Ландсбергис
Изображение к статье: забастовка в Испании
Иконка видео

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео