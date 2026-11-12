В октябре Россия увеличила экспорт дизельного топлива в два раза по сравнению с сентябрём. Рост поставок произошёл после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, а Вашингтон временно смягчил санкции в отношении российского дизельного топлива.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, отслеживающей морские перевозки.

По информации издания, в октябре Россия экспортировала в среднем 271 тысячу баррелей дизельного топлива в сутки. В сентябре этот показатель составлял 135 тысяч баррелей.

Таким образом, за месяц объёмы поставок практически удвоились.

Трамп заключил с Путиным «дизельную сделку»

Как пишет Financial Times, в начале октября Дональд Трамп заключил с Владимиром Путиным соглашение, которое получило название «дизельная сделка».

В результате Министерство финансов США временно ослабило санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива.

Согласно договорённостям, Россия направила в США четыре танкера с дизельным топливом. Однако, по данным издания, ни одно из этих судов пока не достигло американского побережья.

Одновременно увеличились поставки российского дизельного топлива в Бразилию, Турцию и другие страны.

Станет ли топливо дешевле в США?

Трамп утверждал, что договорённости с Путиным помогут снизить цены на топливо для американских потребителей.

Однако аналитики и эксперты сомневаются в таком результате.

По их оценкам, объёмы дизельного топлива, которые Россия способна поставить в США, недостаточны для того, чтобы существенно повлиять на американский топливный рынок.

Таким образом, несмотря на резкий рост российского экспорта, обещанного заметного снижения цен на топливо в США может не произойти.