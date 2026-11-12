Сексуальные домогательства в бундесвере гораздо более распространены, чем считалось ранее: о них сообщили 75% женщин и 35% мужчин. Министр обороны Писториус объявил политику "нулевой терпимости" и план из 34 мер.

Сексуальные домогательства в бундесвере распространены шире, чем было известно до сих пор, причем чаще всего от них страдают женщины-военнослужащие. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в среду, 11 ноября, Центром военной истории и социальных наук бундесвера.

Согласно его результатам, 75 процентов женщин и 35 процентов мужчин сталкивались с сексуальными домогательствами во время службы. Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, что потрясен этими данными, и объявил о политике "нулевой терпимости".

Чаще всего речь идет о непристойных замечаниях и высказываниях с сексуальным подтекстом. О том, что сталкивались с подобным поведением во время службы, сообщили 72 процента женщин и 31 процент мужчин.

Непристойные комментарии и домогательства

За 12 месяцев, предшествовавших опросу, словесным проявлениям сексуализированного насилия подверглись 38 процентов женщин и 16 процентов мужчин. О нежелательных действиях визуального характера, в частности демонстрации или отправке порнографических изображений, сообщили семь процентов женщин и пять процентов мужчин.

Физические домогательства за тот же период пережили девять процентов женщин и три процента мужчин. С сексуализированным насилием столкнулись по два процента военнослужащих обоих полов.

Молодые женщины - наиболее частые жертвы

Особенно часто жертвами становятся молодые женщины на низших воинских должностях, а также мужчины, не относящие себя к гетеросексуалам. По меньшей мере 96 процентов предполагаемых нарушителей - мужчины.

О подобных случаях сообщают редко. В соответствующие инстанции поступает лишь примерно каждое пятое сообщение о словесных проявлениях сексуализированного насилия и каждое шестое - о визуальных. Такая же картина наблюдается и в случае физических домогательств и сексуального насилия.

Чаще всего пострадавшие объясняют нежелание обращаться с жалобами тем, что не хотят привлекать к себе внимание. Вторая по распространенности причина - отсутствие доверия к системе подачи жалоб, военным структурам и солдатскому окружению.

Писториус представил план из 34 мер

Результаты исследования "неприемлемы", заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус после заседания комитета бундестага по обороне 11 ноября. По его словам, в бундесвере должна действовать "нулевая терпимость к сексуализированным нарушениям". Писториус объявил о решительных мерах и представил план действий из 34 пунктов.

В нем, в частности, фигурирует созданная в начале ноября консультационная служба Help. Она находится "вне служебной военной иерархии", подчеркнул Писториус. Благодаря этому пострадавшие могут обращаться туда "конфиденциально". Кроме того, планируется создать специальную следственную группу и уделять больше внимания этой теме в процессе подготовки и повышения квалификации военнослужащих.

"Сигнал тревоги"

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Хеннинг Отте (Henning Otte) назвал результаты исследования "обеспокаивающе высокими". По его словам, они должны стать "недвусмысленным сигналом тревоги и призывом к действию" для руководства и всех командиров. В интервью газете Rheinische Post Отте приветствовал перечень мер министерства обороны и подчеркнул, что теперь их необходимо последовательно реализовать.

Председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп (Thomas Röwekamp) заявил Rheinische Post, что исследование однозначно показывает: "сексуализированные проступки стали повседневностью в бундесвере". Особенно тревожным он назвал крайне низкий уровень доверия к системе подачи жалоб и применения санкций. "Здесь на всех уровнях командования необходимы четкая позиция и бдительность", - подчеркнул он, цитирует "Немецкая волна".