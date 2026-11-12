В Аргентине разыскивают бывшего участника итальянской террористической организации «Красные бригады» Леонардо Б., осужденного в Италии на 27 лет заключения за участие в подготовке похищения бывшего премьер-министра Альдо Моро. По данным местных СМИ, мужчина снял электронный браслет и сбежал из квартиры на пятом этаже, спустившись по веревке. За информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение около 13 тысяч долларов.

В Аргентине объявлен розыск бывшего участника итальянской леворадикальной группировки «Красные бригады» Леонардо Б., которому грозит экстрадиция в Италию. Мужчина был осужден за участие в подготовке похищения одного из самых известных итальянских политиков XX века — Альдо Моро, убитого террористами в 1978 году.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на немецкое агентство DPA, Министерство безопасности Аргентины предложило вознаграждение в размере около 13 тысяч долларов за информацию, которая позволит установить местонахождение разыскиваемого.

В отношении Леонардо Б., зарегистрированного в Буэнос-Айресе, выдан ордер на задержание в рамках процедуры экстрадиции.

Побег с пятого этажа

По информации аргентинской газеты La Nación, ссылающейся на источники в разведывательных структурах, мужчина сумел скрыться, несмотря на установленные ограничения.

Как утверждает издание, он снял электронный браслет, предназначенный для контроля его передвижений, после чего покинул квартиру на пятом этаже, спустившись по веревке.

Местные СМИ ранее сообщали, что в последнее время бывший участник «Красных бригад» находился под домашним арестом. Официального подробного описания обстоятельств побега пока нет.

Его задерживали еще в 2002 году

Леонардо Б. уже неоднократно попадал в поле зрения аргентинских правоохранительных органов. Впервые его задержали в Аргентине в 2002 году, однако впоследствии освободили. Позднее он получил статус беженца, что позволило ему оставаться в стране.

В 2024 году этот статус был аннулирован. После этого мужчину вновь задержали, но затем снова освободили. Теперь аргентинские власти пытаются установить его местонахождение, чтобы продолжить процедуру выдачи Италии.

Итальянский суд ранее приговорил Леонардо Б. к 27 годам лишения свободы за участие в подготовке похищения Альдо Моро.

Похищение, потрясшее Италию

Альдо Моро был одним из ведущих политиков послевоенной Италии. Он дважды занимал пост премьер-министра и возглавлял Христианско-демократическую партию.

В марте 1978 года боевики леворадикальной террористической организации «Красные бригады» похитили политика в Риме. Во время нападения террористы застрелили пятерых сотрудников его охраны. Моро удерживали в плену 55 дней. В мае 1978 года его тело обнаружили в автомобиле в Риме.

Похищение и убийство политика стали одним из наиболее известных преступлений периода политического терроризма в Италии.

«Красные бригады» действовали в стране в годы, когда Италия переживала волну политического насилия со стороны экстремистских организаций.

Спустя почти полвека после убийства Моро судебные последствия этого преступления продолжают затрагивать людей, причастных к деятельности группировки.

Аргентинские власти продолжают розыск Леонардо Б. Если его задержат, вопрос о передаче осужденного Италии будет рассматриваться в рамках процедуры экстрадиции.