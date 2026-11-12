США предложили России подготовить проект нового соглашения о европейской безопасности, предусматривающего взаимные меры по снижению напряженности и гарантии ненападения на европейские государства. Вашингтон также добивается участия представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине. Как сообщает Axios, эти вопросы стали одной из главных тем напряженных переговоров в Абу-Даби.

Соединенные Штаты обратились к России с предложением разработать новый договор о безопасности в Европе. Американская сторона настаивает, чтобы документ предусматривал конкретные шаги Москвы по деэскалации и гарантии того, что Россия не будет нападать на европейские государства в будущем.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на «Интерфакс-Украина» и американское издание Axios, инициатива обсуждалась во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби и стала одним из наиболее сложных вопросов встречи.

По информации Axios, американские представители Джаред Кушнер и Стив Уиткофф предложили российской делегации подготовить новый проект соглашения, учитывающий изменения международной обстановки после 2021 года.

В документе, по замыслу Вашингтона, должны быть предусмотрены «симметричные меры» по снижению напряженности, включая конкретные обязательства российской стороны.

Кушнер и Уиткофф намерены встретиться с Путиным

Как ожидается, в четверг, 12 ноября, Кушнер и Уиткофф проведут переговоры в Москве с Владимиром Путиным.

По данным Axios, американские посланники намерены вновь представить предложения о будущей системе европейской безопасности и добиться согласия Москвы на участие европейских представителей в дальнейшем мирном процессе.

Вашингтон рассчитывает, что непосредственное участие Европы в переговорах повысит готовность европейских правительств обсуждать более широкое соглашение с Россией.

До сих пор вопрос будущей архитектуры безопасности вызывал серьезные разногласия, поскольку европейские страны опасаются решений, которые могут затронуть их интересы без их непосредственного участия.

Почему соглашение о безопасности связано с окончанием войны

По словам одного из источников Axios, обсуждение гарантий безопасности необходимо обеим сторонам российско-украинского конфликта.

«Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности настолько важен», — заявил собеседник издания.

При этом источник в Белом доме подчеркнул, что заключение нового соглашения между Россией и европейскими государствами станет возможным только после достижения договоренности о прекращении войны в Украине.

Однако обсуждение обоих вопросов — завершения войны и будущей системы безопасности — предполагается вести параллельно.

Таким образом, Вашингтон пытается одновременно продвинуть переговоры об окончании войны и определить условия, при которых в дальнейшем можно будет снизить военную напряженность в Европе.

США обещают не заключать соглашений за спиной Европы и Украины

По информации Axios, американская администрация заверила европейских партнеров, что не намерена подписывать договоренности с Москвой без поддержки Европы и Украины. Вашингтон также обещает не предоставлять России право вето в вопросах европейской безопасности.

Это означает, что, согласно изложенной Axios позиции США, Москва не должна получить возможность единолично блокировать решения европейских государств относительно собственной безопасности.

В то же время само предложение о новом соглашении между Россией и Европой пока встречает значительное сопротивление со стороны ряда европейских правительств.

Вопрос обсудят на саммите ЕС в Дублине

Как пишет Axios, будущая архитектура европейской безопасности станет центральной темой неформального саммита лидеров Европейского союза, который должен состояться в пятницу, 13 ноября, в Дублине.

Ожидается, что европейские лидеры обсудят американскую инициативу и возможные последствия переговоров с Россией.

При этом конкретные параметры будущего соглашения пока не определены. Москва еще должна представить свои предложения, а европейским странам предстоит согласовать подход к возможным переговорам.

Таким образом, речь пока идет о дипломатической инициативе США, а не о согласованном проекте договора. Возможность заключения соглашения будет зависеть как от дальнейших переговоров по Украине, так и от позиции европейских государств.