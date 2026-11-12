Во время встречи американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным 12 ноября стороны договорились о новом раунде трехсторонних переговоров. Об этом Уиткофф сообщил CNN.

"Я думаю, что был достигнут прогресс. Полагаю, это произошло сегодня утром. Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу. Именно этого хочет президент Трамп", – сказал он.

Уиткофф также подтвердил, что к следующему раунду переговоров по войне в Украине присоединятся представители Европы.

"Они наши партнеры, и важно, чтобы они принимали участие", – сообщил он журналистам.

Другой спецпредставитель, Кушнер, назвал встречу с Путиным содержательной и отметил, что она станет основой для следующих многосторонних переговоров.

"В целом у нас состоялись очень основательные и подробные обсуждения всех вопросов, которые, надеюсь, станут основой для последующих многосторонних переговоров", – подчеркнул Кушнер.

Теперь американские посланцы отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его о результатах переговоров в Москве.