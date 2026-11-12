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Угроза взрыва во Франции остановила поезда между Лондоном и Парижем 0 119

В мире
Дата публикации: 12.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Железнодорожное сообщение между Великобританией и Францией оказалось нарушено из-за сообщения о возможной бомбе на станции Кале-Фретен
ФОТО: BB.LV/AI

Утром 12 ноября железнодорожное сообщение между Великобританией и Францией оказалось нарушено из-за сообщения о возможной бомбе на станции Кале-Фретен. Инцидент затронул скоростные поезда Eurostar, соединяющие Лондон с Парижем.

Тревогу объявили на железнодорожной станции Кале-Фретен на севере Франции, недалеко от тоннеля под Ла-Маншем. Из соображений безопасности движение поездов через станцию временно приостановили.

Как сообщает Reutersh, ограничения затронули как внутренние французские железнодорожные маршруты, так и международное сообщение.

Компания Eurostar подтвердила, что некоторые поезда между Лондоном и Парижем задерживаются, поскольку проходят через район станции Кале-Фретен.

На место прибыли сотрудники французской жандармерии. После проверки правоохранительные органы разрешили возобновить движение. Национальная железнодорожная компания SNCF сообщила, что поезда вновь начали курсировать, однако пассажирам пришлось столкнуться с задержками.

Европа переживает волну сообщений о бомбах

Инцидент во Франции произошёл на фоне серии угроз взрывов, поступивших в последние дни в разных европейских странах.

Накануне, 11 ноября, массовые электронные письма с предупреждениями о якобы заложенных взрывных устройствах получили тысячи школ Италии. В ряде учебных заведений провели эвакуацию.

Аналогичные угрозы поступили в школы Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии. Местные правоохранительные органы сочли их недостоверными.

Европейские службы безопасности выясняют обстоятельства массовых рассылок. При этом подтверждений того, что инцидент на станции Кале-Фретен связан с угрозами в других странах, пока нет.

Официальной информации об обнаружении взрывного устройства на французской станции не поступало.

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#терроризм #Франция #Европа #безопасность #Париж #Лондон
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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