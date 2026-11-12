ЕС по-прежнему остается основным потребителем газа, добываемого в рамках одного из флагманских газовых проектов России в Арктике — газопровода «Ямал», — несмотря на то, что Брюссель неоднократно заявлял о намерении покончить с зависимостью от российских ископаемых видов топлива.

По оценкам экологической кампании Urgewald, Европейский союз в первые десять месяцев 2026 года потратил около 8,7 млрд евро на российский сжиженный природный газ (СПГ) из Арктики, что на 21% превышает его предполагаемый счет за весь 2025 год.

В то время как Брюссель готовится с 1 января 2027 года запретить импорт российского СПГ, европейские покупатели продолжают обеспечивать Москве прибыльный рынок и пополнять "военную кассу" Кремля, несмотря на повторяющиеся политические обещания прекратить зависимость блока от российской энергии после вторжения в Украину.

Urgewald проанализировала данные энергетической аналитической компании Kpler, согласно которым порты ЕС с января по октябрь приняли 12,89 млн тонн СПГ с российского проекта "Ямал СПГ", на 6,3% больше в годовом выражении. На этот объем пришлось 81% зафиксированных поставок проекта по всему миру.

Европа остается основным клиентом одного из флагманских арктических газовых проектов России, газопровода «Ямал — Европа», хотя лидеры ЕС многократно заявляли о завершении зависимости от российских ископаемых видов топлива. За этот период ЕС получал партию СПГ с Ямала примерно каждые 1,7 дня.

До вступления в силу запрета на импорт российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам остается всего 50 дней, при этом закупки ЕС продолжают расти.

Рост расходов отражает не только увеличение объемов, но и подорожание газа.

Поставки в октябре сократились на 11% по сравнению с сентябрем, однако их ориентировочная стоимость выросла на 2,6% до 839 млн евро, так как эталонная европейская цена на газ поднялась до €86.79/MWh, что более чем вдвое превышает уровень до начала войны США и Израиля против Ирана.

Франция впереди

Франция (5,37 млн тонн) стала основным направлением октябрьских поставок, на нее пришлось 70% объема, доставленного в ЕС. Среди получателей российского арктического СПГ в октябре также были Испания (2,91 млн тонн), Нидерланды (1,32 млн тонн) и Португалия (0,22 млн тонн).

Бельгия (3,06 млн тонн) осталась крупнейшим индивидуальным пунктом назначения, если считать первые десять месяцев 2026 года: в Зебрюгге было разгружено 42 партии общим объемом около 3,1 млн тонн.

По данным Urgewald, в августе, сентябре и октябре в бельгийском терминале не было зафиксировано ни одной партии с Ямала, хотя его значение для общей торговли остается значительным.

Александр Кирк, занимающийся санкционной тематикой в Urgewald, отметил, что между ЕС и США, Норвегией и Алжиром продолжается коммерческое партнерство в области СПГ.

«Мы можем прекратить импорт российского СПГ 1 января. Но простая смена поставщиков по-прежнему оставляет европейские домохозяйства подверженными всплескам цен на газ и политическому давлению из-за рубежа», сказал Кирк Euronews, призвав шире использовать чистые технологии для сокращения спроса на газ.

«Каждый дом, который мы утепляем или переводим на тепловой насос, снижает спрос на газ. Каждый раз, когда ветер или солнце заменяют газ в энергосистеме, Европа сокращает выбросы и лишает экспортеров газа части их влияния».

Грядущий запрет может нанести серьезный логистический и коммерческий удар по Москве, поскольку арктическое расположение Ямал СПГ делает доступ к европейским портам особенно ценным.

Проект опирается на специализированные танкеры ледового класса Arc7, которые могут ходить по замерзшим водам, тогда как европейские порты позволяют судам разгружаться относительно близко к месту добычи и быстро возвращаться.

Без доступа к портам ЕС Россия столкнется с более длинными рейсами, более высокими транспортными расходами и меньшими возможностями перенаправлять грузы, особенно зимой, когда навигация по Северному морскому пути усложняется.

По мнению Urgewald, потеря европейского рынка подорвет экономику экспорта российского арктического СПГ, а не приведет просто к перенаправлению существующих объемов в другие регионы.

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Крупнейшими получателями на азиатском рынке были Китай, Южная Корея и Тайвань, на их долю пришлось 18,6% поставок с Ямала в период с января по октябрь.

Остаются вопросы, будут ли страны ЕС соблюдать запрет без исключений или уступок в последнюю минуту, особенно по мере приближения зимы и на фоне сохраняющихся опасений по поводу энергетической безопасности.

Себастьян Рёттерс, занимающийся санкционной тематикой в Urgewald, призвал страны ЕС «удержать позицию».

«До январского запрета осталось всего 50 дней, Европа должна удержать позицию. Никакого отката, никаких новых исключений и никаких спасательных кругов для этой торговли. После почти пяти лет войны правительства должны наконец отключить российский бизнес по СПГ», сказал Рёттерс.