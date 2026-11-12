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В Кремле проходят переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером 1 92

В мире
Дата публикации: 12.11.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Кремль
ФОТО: pixabay

Посланники президента США прибыли в Россию после переговоров по Украине в ОАЭ. Они намерены обсудить с президентом РФ предложения по урегулированию войны.

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с посланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Представители Вашингтона на встрече в четверг, 12 ноября, намеревались обсудить предложения по урегулированию войны в Украине, выработанные на двухдневных переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах. Посланники главы Белого дома прилетели в столицу РФ несколькими часами ранее.

Во встрече в Кремле участвуют помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах в ОАЭ.

В ходе открытой части встречи глава Кремля вновь заявил, что Россия, пятый год ведущая полномасштабную войну против соседней страны, не приемлет присутствия в Украине иностранных войск, расценивая это как угрозу своей безопасности. Такие подразделения станут законной целью для ВС РФ, подчеркнул Путин. Он добавил, что Москва признает единственную линию разграничения с Украиной - линию государственной границы.

Переговоры с Киевом после встречи в Москве

И Уиткофф, и Кушнер не первый раз посещают Россию с неформальной дипломатической миссией. Ожидается, что после переговоров в России посланники Соединенных Штатов встретятся в Ирландии с президентом Украины Владимиром Зеленским. В рамках проходящего в Дублине саммита Европейского политического сообщества канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) допустил, что российская сторона согласится на участие европейцев в переговорах по Украине.

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#Путин #США #Украина #кремль #переговоры #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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