В нью-йоркском районе Бруклин обрушилось трехэтажное здание, расположенное рядом со строительной площадкой. Погибли не менее двух человек, еще как минимум десять доставлены в больницы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Спасатели продолжают разбирать завалы, не исключая, что под обломками остаются люди.

Не менее двух человек погибли в результате обрушения трехэтажного здания в Бруклине, Нью-Йорк. Еще несколько человек получили травмы, а поисково-спасательная операция может продолжаться несколько дней.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP и Associated Press, обрушение произошло в среду, 11 ноября, рядом со строительной площадкой, где велись работы по сносу одноэтажного здания.

Пожарный департамент Нью-Йорка получил сообщение о происшествии около 16:00 по местному времени — в 23:00 по латвийскому времени. Первоначально спасателям сообщили о людях, оказавшихся под завалами.

По информации СМИ, из-под обломков здания удалось извлечь нескольких человек, в том числе ребенка.

Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил на пресс-конференции, что в больницы доставлены не менее десяти пострадавших. Состояние четверых из них оценивается как критическое.

На месте происшествия развернута масштабная спасательная операция. В ней задействованы около 250 пожарных, которые разбирают обломки здания и обследуют завалы в поисках выживших.

Представители пожарного департамента предупредили, что работы могут занять несколько дней.

Главная сложность заключается в том, что спасатели пока не знают, сколько человек могли находиться в здании в момент обрушения и сколько людей остаются пропавшими без вести. Поэтому число жертв и пострадавших еще может измениться.

Рядом со зданием велись работы по сносу

Причины обрушения пока не установлены. Известно, что трехэтажное здание находилось рядом со строительной площадкой, где рабочие занимались сносом одноэтажной постройки.

Однако официального подтверждения того, что строительные работы стали причиной происшествия, нет.

Пока основное внимание экстренных служб сосредоточено на поиске людей под завалами. Обстоятельства разрушения здания предстоит установить. Спасательная операция продолжается, а власти ожидают уточнения информации о числе пропавших без вести.