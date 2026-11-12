Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко раскритиковал переговоры представителей России и Украины в Абу-Даби, назвав их политическим театром, в котором европейским странам отвели роль зрителей. По его мнению, Москва стремится не столько добиться военной победы, сколько ослабить политическую волю европейских государств поддерживать Украину.

Переговоры России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах стали политическим спектаклем, в котором Москва сумела продвинуть собственную повестку, а европейские государства фактически оказались отстранены от обсуждения вопросов, непосредственно затрагивающих их безопасность. Такое мнение высказал бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на польский телеканал TVP World, в интервью Ландсбергис назвал переговоры в Абу-Даби «театром», где европейцам досталась роль зрителей. По его оценке, Россия заранее понимала, каких результатов хочет добиться, и в значительной степени достигла поставленной цели.

Главным результатом бывший министр считает включение вопросов архитектуры европейской безопасности в повестку переговоров.

Таким образом, речь, по мнению Ландсбергиса, вышла за рамки непосредственно российско-украинского конфликта и затронула будущее системы безопасности Европы.

«Победа не на фронте, а в европейских столицах»

Ландсбергис считает, что российское руководство делает ставку на политическое истощение европейских государств. По его словам, в Кремле полагают, что «война против Украины будет выиграна не путем разгрома украинской армии на фронте, а путем сокрушения политической воли в европейских столицах».

Такая оценка предполагает, что для Москвы принципиальное значение имеет способность европейских правительств сохранять единую позицию в отношении Украины. Если политическая поддержка Киева ослабнет, это, по мнению бывшего министра, может изменить ситуацию даже без решающих военных успехов России.

Почему Путин может рассчитывать на выборы во Франции

Одним из факторов, способных повлиять на единство Европы, Ландсбергис назвал предстоящие президентские выборы во Франции, запланированные на апрель 2027 года. Он предположил, что Владимир Путин рассчитывает на политические изменения в Париже.

В частности, бывший глава литовского МИД указал на возможность прихода к власти представителей национал-консервативного «Национального объединения» (Rassemblement National, RN). По оценке Ландсбергиса, такой сценарий потенциально мог бы осложнить сохранение единой позиции Европейского союза по Украине.

При этом речь идет о предположении бывшего министра, а не о подтвержденных планах российского руководства или прогнозе результатов французских выборов.

Ландсбергис считает, что для Путина ставки особенно высоки

Бывший министр также связал внешнеполитическую стратегию Кремля с необходимостью демонстрировать перспективу успеха внутри российского руководства. По его мнению, Путин должен убеждать свое окружение в том, что победа остается достижимой.

Ландсбергис высказал предположение, что демонстрация слабости может представлять серьезную угрозу для самого российского лидера.

«Если он начнет выглядеть слабым (...), его жизнь может закончиться», — заявил бывший министр.

Таким образом, в оценке Ландсбергиса переговоры в Абу-Даби стали частью более широкой политической борьбы, в которой Москва пытается повлиять на будущую систему европейской безопасности и способность стран ЕС сохранять поддержку Украины.