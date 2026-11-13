«14 ноября выстроится цепочка из четырёх планет: Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. Зрелище редкое, следующая похожая конфигурация с участием Меркурия случится не скоро. Расчёт показывает, что Солнце взойдёт в этот день около 08:20 по местному времени. Значит, оптимальное окно наблюдения — примерно с 07:15 до 07:55, то есть за полчаса–час до восхода. Раньше небо будет слишком тёмным, но часть планет ещё не поднимется достаточно высоко над горизонтом, а позже начнёт мешать светлеющая заря. Для наблюдения нужно выбрать точку с полностью открытым видом на юго-восток и юг: идеально — берег реки, край поля, высокий берег или верхний этаж с широким окном», — сказал он.

Астроном уточнил, что самой заметной на небосклоне будет Венера.

«Самое эффектное звено цепочки планет — Венера, её блеск около −4,3 звёздной величины: ярче неё на небе только Луна, и перепутать планету со звёздным объектом невозможно. В момент, когда до восхода останется полчаса, она будет на высоте около 16 градусов над горизонтом в направлении юго-юго-востока.

Ниже и левее от неё, у самого горизонта, светит Меркурий — блеск около 0,5m и высота всего 9–10 градусов, поэтому для него нужен чистый горизонт и, в идеале, бинокль, поскольку это самый капризный участник парада, он прячется в заре. Выше, уже ближе к югу, на высоте под 50 градусов, разместятся Юпитер (−1,9m, второй по яркости) и чуть выше него Марс (около 0,7m).

Различить их просто: Юпитер заметно ярче, Марс — заметно краснее. Сатурн в построении не участвует — в момент наблюдения он будет ниже горизонта, а вечером, когда поднимется, поучаствует в другом, уже вечернем аспекте неба», — отметил эксперт.

По словам Киселева, наблюдать за парадом планет можно и невооружённым глазом.

«Обычный бинокль 8×40 или 10×50 даст вам приятный бонус: у Юпитера будет видна его вытянутая форма, а у Венеры — отчётливый серповидный диск, ведь она сейчас подходит к Земле и видна в фазе растущего серпа. Телескоп для этого события не обязателен, разве что захочется рассмотреть в деталях Юпитер и его спутники», — добавил он.