Россия в рамках переговоров не выдвигала требований по выходу каких-либо стран из состава НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, об этом речь не шла точно», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что российские представители на неофициальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине потребовали выхода Финляндии из НАТО и отказа альянса от баз в странах Балтии. Издание утверждает, что эти условия также довели до европейских представителей в Абу-Даби.

При этом BIld утверждает, что неизвестно, поддерживает ли это предложение Путин, и отмечает, что речь идет лишь об одном из предложений, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах.

Согласно данному предложению, за Украиной РФ требует закрепить внеблоковый статус и отказ от вступления в НАТО, но допускается членство в ЕС. Порты Одессы и Николаева предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Также предполагаются договоренности о свободе судоходства в Черном и Балтийском морях.

Кроме того, как пишет издание, Москва продолжает настаивать на выводе украинских войск из оставшейся под контролем Киева части Донецкой области.

Молдову предлагается преобразовать в федеративную республику с Гагаузией и Приднестровьем в составе. А в случае вступления Молдовы в ЕС Приднестровье и Гагаузия должны получить возможность провести референдумы о независимости.

В обмен РФ предлагает вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности, а также вывести войска из Приднестровья.