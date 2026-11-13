Россия пока не готова гарантировать европейским странам участие в мирных переговорах по Украине. В Кремле заявили, что допустят представителей Европы к обсуждению урегулирования лишь в том случае, если сочтут их намерения конструктивными. Между тем Киев и Вашингтон настаивают, что без европейцев договориться о будущем безопасности региона невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об участии европейских государств в следующем раунде переговоров остается открытым.

По его словам, Москва готова рассмотреть расширение состава участников, если увидит со стороны Европы искреннюю заинтересованность в достижении мира.

Таким образом, Кремль фактически оставляет за собой право решать, будут ли европейские представители приглашены к переговорному столу.

Зеленский и американские переговорщики рассчитывают на участие Европы

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские государства примут участие в дальнейших переговорах с Россией. Об этом он сообщил в присутствии американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Американские посланники встретились с Зеленским в Дублине после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Ранее Уиткофф и Кушнер участвовали в консультациях с российскими и украинскими представителями в Абу-Даби.

После встречи с Путиным Уиткофф также дал понять, что рассчитывает на подключение Европы к будущим переговорам. Он подчеркнул, что европейские страны являются партнерами США и должны участвовать в обсуждении мирного урегулирования.

Кушнер, в свою очередь, заявил в Дублине, что заключение соглашений без участия европейцев невозможно. По его словам, американская сторона прямо сообщила об этом российскому президенту.

Европа опасается, что ее интересами пожертвуют

Для европейских государств участие в переговорах имеет принципиальное значение. Речь идет не только о поддержке Украины, но и о будущем системы безопасности всего континента.

В европейских столицах опасаются, что Вашингтон и Москва могут договориться об условиях урегулирования, затрагивающих интересы ЕС и НАТО, без полноценного участия самих европейцев.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что Россия не вправе определять, кто будет представлять Европу на мирных переговорах.

По ее мнению, Москва не заинтересована в присутствии сильной европейской стороны, поскольку стремится добиться принятия своих максимальных требований.

Таким образом, между участниками переговорного процесса сохраняются разногласия не только относительно условий прекращения войны, но и относительно самого формата будущих встреч.

Пока остается неясным, удастся ли согласовать участие европейских государств в следующем раунде переговоров. Позиции Москвы, Киева и Вашингтона по этому вопросу по-прежнему различаются.