После трех дней переговоров по Украине в различных форматах Джаред Кушнер сообщил, что Москва и Киев согласились подключить к обсуждениям страны Европы. Он рассказал также о подготовке масштабного обмена пленными.

По итогам трех дней с 10 по 12 ноября, на протяжении которых в разных форматах велись переговоры о мирном урегулировании в Украине, и Москва, и Киев согласились подключить к следующему раунду обсуждений европейских партнеров. Об этом рассказал спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X в ночь на пятницу, 13 ноября.

10 и 11 ноября российская и украинская делегации при посредничестве США обсуждали в Абу-Даби возможные условия окончания войны России против Украины. На следующий день, 12 ноября, Кушнер вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом отправился в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Затем американские переговорщики прилетели в Дублин, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В завершение дня они провели консультации с советниками по национальной безопасности из Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и ЕС.

По словам Кушнера, по итогам трех дней интенсивной дипломатии ему и Уиткоффу удалось достичь значительного прогресса в понимании того, что беспокоит Россию и Украину, а также выявить возможные решения проблем "и проложить путь вперед".

Европейская безопасность и территориальные вопросы

"Обе стороны теперь согласились расширить следующий раунд переговоров и включить в них европейских партнеров, - указал спецпосланник президента США. - Это позволит нам затронуть более широкое устройство послевоенной европейской безопасности наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией".

Кушнер отметил, что американские представители договорились с Зеленским, что никакие более широкие соглашения о европейской безопасности не будут заключены без учета опасений Украины в сфере безопасности.

Кроме того, спецпосланник Трампа объявил о подготовке "самого масштабного обмена военнопленными" за все время войны, в результате которого домой могут вернуться тысячи людей.