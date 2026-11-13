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Объявлены пять стран, которые будут представлять ЕС на переговорах с Россией 1 286

В мире
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: переговоры ЕС РФ

Европейская делегация на переговорах по Украине будет действовать в тесной координации и полном единстве. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам саммита в Дублине.

По его словам, европейскую команду на переговорах представят институты Европейского союза и страны E5, входящие в «коалицию желающих», — Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания.

«Наши принципы и позиции на этих переговорах хорошо известны. Европейская команда продолжит действовать в тесной координации и полном единстве. Европа должна выступать единым и недвусмысленным голосом во всех дискуссиях, которые определяют будущее Украины и безопасность нашего континента. В конечном счете это общая работа», — отметил Кошта.

«ЕС играет центральную роль в обсуждении европейского будущего Украины, ее восстановления и процветания. Гарантии безопасности должны обсуждаться в рамках «коалиции желающих» в тесной координации с НАТО. Как я уже сказал, мы будем работать над этой инициативой как единая европейская команда», — добавил он.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что приветствует динамику в усилиях по достижению справедливого и прочного мира, а также создание европейской переговорной команды в формате E5 плюс два института ЕС — Евросовет и Еврокомиссия.

По ее словам, европейские переговорщики намерены поддерживать Украину и отстаивать собственные интересы, а их внимание на переговорах будет сосредоточено на прекращении конфликта и достижении мира.

«Вместе с Украиной и нашими партнерами мы должны сосредоточиться на работе по нескольким направлениям. В частности, речь идет о надежных юридически обязывающих гарантиях безопасности и пакете мер по обеспечению послевоенного процветания Украины», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Евросоюз уже «много месяцев» работает над пакетом восстановления Украины после завершения конфликта совместно с партнерами.

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#Франция #Италия #Польша #Украина #Великобритания #безопасность #переговоры #Россия #Германия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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