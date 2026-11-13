Россия предложила неофициальный план изменения системы европейской безопасности, который предусматривает отказ от размещения военных баз НАТО в Латвии, Литве и Эстонии, а также выход Финляндии из Североатлантического альянса. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники, знакомые с содержанием переговоров.

По информации издания, российские представители озвучили эти идеи европейским дипломатам в кулуарах недавних переговоров в Абу-Даби.

Речь идёт о предполагаемых условиях Москвы для урегулирования войны в Украине и формирования нового порядка безопасности в Европе.

Что Россия предлагает странам Балтии и НАТО

Как утверждает Bild, российский план предусматривает существенные изменения военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса.

В частности, Москва предлагает отказаться от размещения военных баз НАТО на территории Эстонии, Латвии и Литвы.

Ещё одно требование — выход Финляндии из Североатлантического альянса. Напомним, Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года.

Таким образом, предлагаемые изменения затронули бы не только Украину, но и безопасность всего Балтийского региона.

Украине предлагают отказаться от Донбасса и НАТО

Согласно публикации, российская сторона настаивает на сохранении контроля над уже оккупированными украинскими территориями.

Кроме того, Москва требует передачи ей всего Донбасса, включая те части Донецкой и Луганской областей, которые остаются под контролем Киева.

Украина, согласно предполагаемому плану, должна сохранить нейтральный статус и отказаться от вступления в НАТО.

При этом Россия якобы не возражает против возможного членства Украины в Европейском союзе.

Отдельно предлагается демилитаризация портов Одессы и Николаева, а также заключение соглашений о свободном судоходстве в Чёрном и Балтийском морях.

Особые условия для Молдовы

Российские предложения, по данным Bild, затрагивают и Молдову.

Москва якобы выступает за преобразование страны в федеративное государство.

При этом Приднестровье и Гагаузия должны получить право проводить референдумы о независимости в случае вступления Молдовы в Европейский союз.

Такой сценарий означал бы серьёзное изменение государственного устройства Молдовы и мог бы повлиять на её европейскую интеграцию.

Что Москва предлагает взамен

В обмен на перечисленные уступки Россия, как утверждается, готова вывести ядерное оружие из Беларуси и отказаться от размещения там ракет средней дальности.

Кроме того, предполагается вывод российских войск из Приднестровья.

Таким образом, Москва предлагает обменять ряд собственных военных обязательств на масштабные изменения политической и оборонной архитектуры Европы.

Поддерживает ли Путин этот план?

Bild особо подчёркивает, что речь идёт не об официально согласованном мирном соглашении, а лишь об одном из вариантов, обсуждаемых по неофициальным дипломатическим каналам.

Недавние переговоры в Абу-Даби проходили в трёхстороннем формате с участием представителей США, России и Украины. Европейские страны непосредственно за столом переговоров представлены не были.

По данным газеты, параллельно действуют несколько групп посредников, в том числе связанных с военными кругами. Они предлагают различные варианты урегулирования и конкурируют между собой.

При этом пока неизвестно, одобрил ли Владимир Путин именно этот план.

Официального подтверждения того, что перечисленные требования стали согласованной позицией российской стороны на переговорах, в сообщении нет.

Следовательно, предложения об уходе НАТО из стран Балтии и выходе Финляндии из альянса пока следует рассматривать как неподтверждённые сведения о неофициальных дипломатических обсуждениях, а не как принятые решения.