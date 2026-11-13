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Тайная запись, угрозы и обвинения в насилии: вокруг главы европейской страны разгорается скандал 0 500

В мире
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался в центре скандала после заявлений своей бывшей супруги, экс-министра юстиции Юдит Варги. В правоохранительные органы поступили обращения с требованием проверить обвинения в шантаже и домашнем насилии.

Как сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на венгерское издание Magyar Nemzet, поводом стали показания Варги, данные парламентской следственной комиссии.

Одно из заявлений в Центральную следственную прокуратуру Венгрии направила бывший депутат парламента от партии «Фидес» Илона Экеш.

Запись, которая могла стать инструментом шантажа

По утверждению заявительницы, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор со своей тогдашней супругой в их общем доме, не предупредив ее об этом.

Экеш утверждает, что впоследствии запись использовалась для давления на Варгу. В частности, Мадьяр якобы угрожал обнародовать компрометирующие сведения и обратиться в правоохранительные органы.

Согласно изложенным в заявлении обвинениям, бывший супруг также угрожал Варге серьезными последствиями, если она продолжит бракоразводный процесс или откажется принять предложенные им условия раздела имущества и определения места проживания детей.

Заявительница считает, что подобные действия могли представлять собой психологическое насилие и принуждение.

Дело может получить уголовное продолжение

Илона Экеш попросила прокуратуру проверить обстоятельства произошедшего, изучить аудиозапись и другие возможные доказательства угроз.

Сообщается, что в отношении Мадьяра поданы два заявления о предполагаемых преступлениях.

При этом сам факт подачи заявлений еще не означает возбуждения уголовного дела или доказанности обвинений. Информация о процессуальном решении прокуратуры в опубликованных материалах не приводится.

Позиция самого Петера Мадьяра по поводу новых заявлений в приведенных сообщениях также не представлена.

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#прокуратура #домашнее насилие #Венгрия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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