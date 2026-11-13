По мнению обозревателя, популярность Тунберг изначально была связана прежде всего с ее юным возрастом, а не с содержанием высказываний об изменении климата и зеленой энергетике.

Автор утверждает, что критиковать заявления активистки было практически невозможно, поскольку ее оппонентов обвиняли в нападках на школьницу. При этом общественности, по его словам, внушали чувство вины за недостаточные усилия по борьбе с изменением климата.

Как отмечается в статье, ситуация изменилась после совершеннолетия Тунберг. Она превратилась в опытного политического активиста, порой не стесняющегося в выражениях, и прежний образ юной защитницы климата перестал работать.

Обозреватель полагает, что климатическому движению стоило бы найти новое молодое лицо, способное привлечь внимание к экологической повестке. Вместо этого, по его оценке, Тунберг с каждым годом становится для движения все более проблемной фигурой.