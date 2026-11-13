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The Spectator: Грета Тунберг стала токсичной для климатического движения 0 223

В мире
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала «токсичной» фигурой для климатического движения, считает автор статьи в британском журнале The Spectator.

По мнению обозревателя, популярность Тунберг изначально была связана прежде всего с ее юным возрастом, а не с содержанием высказываний об изменении климата и зеленой энергетике.

Автор утверждает, что критиковать заявления активистки было практически невозможно, поскольку ее оппонентов обвиняли в нападках на школьницу. При этом общественности, по его словам, внушали чувство вины за недостаточные усилия по борьбе с изменением климата.

Как отмечается в статье, ситуация изменилась после совершеннолетия Тунберг. Она превратилась в опытного политического активиста, порой не стесняющегося в выражениях, и прежний образ юной защитницы климата перестал работать.

Обозреватель полагает, что климатическому движению стоило бы найти новое молодое лицо, способное привлечь внимание к экологической повестке. Вместо этого, по его оценке, Тунберг с каждым годом становится для движения все более проблемной фигурой.

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#экология #Грета Тунберг #изменение климата
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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