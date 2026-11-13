Деловые центры крупнейших мировых столиц столкнулись с резким падением спроса на коммерческую недвижимость и начали массово перестраивать пустующие офисные здания в жилые квартиры. В парижском деловом районе Ла-Дефанс государственная управляющая компания представила план по превращению до пятой части всех местных офисных площадей в жилой фонд. Одним из первых таких объектов стало девятиэтажное здание Le Diamant, где раньше работали 1800 человек. Компания Groupama Immobilier решила полностью переоборудовать эту высотку под элитные апартаменты. Об этом сообщило издание BBC.

Причиной таких перемен стал устойчивый рост популярности удаленной работы после пандемии коронавируса. По словам генерального директора Paris La Défense Пьера-Ива Гиса, доля пустующих офисов в районе достигла 14-15%, что значительно превышает прежние показатели. Глава французского подразделения компании Colliers Людовик Делесс подтвердил, что за последние пять-шесть лет спрос на офисные помещения в Париже упал почти на треть. Власти стремятся превратить сугубо деловые кварталы прошлого века в живые районы, где люди смогут не только работать, но и жить, отдыхать в ресторанах, кинотеатрах и спортзалах.

Перестройка коммерческих зданий в жилые связана с серьезными техническими трудностями. Офисные небоскребы имеют большую глубину этажей, из-за чего в их центральной части полностью отсутствует естественное освещение.

Заместитель генерального директора Groupama Immobilier Ролан Кюбен объяснил, что в здании Le Diamant темные внутренние зоны без окон отдадут под лифты, лестницы и технические помещения, а квартиры разместят по внешнему периметру. Кроме того, архитекторам приходится решать проблемы с низкими потолками и прокладкой дополнительных коммуникаций для водоснабжения и канализации.

Схожие процессы активно набрали обороты в США и Великобритании, где местные власти поддержали застройщиков налоговыми льготами и упрощением строительных норм. В американских городах проблему темных центральных зон в высотках научились решать с помощью создания внутренних световых атриумов. По данным отраслевых отчетов, в Нью-Йорке в стадии реализации находятся 8310 переоборудованных квартир, а в Вашингтоне - 6533, включая крупный жилой комплекс на базе бывшего офисного здания Geneva. Заместитель мэра Вашингтона Нина Альберт отметила, что в этот сектор уже пришли сотни миллионов долларов частных инвестиций, что позволит к 2028 году поселить в центре города 15 тысяч новых жителей.

Высокие темпы перепрофилирования недвижимости зафиксировали и в Лондоне, где количество подобных проектов выросло на 60% по сравнению с периодом до пандемии. Французские девелоперы рассчитывают, что правительство страны также пересмотрит жесткие регуляторные требования и снизит налоги для таких проектов. Сейчас при смене назначения здания во Франции к нему применяют строгие правила, действующие для новостроек, включая жесткие нормы по парковочным местам и пожарной безопасности. По оценке участников рынка, именно налоговая политика определит, сможет ли страна переделать в жилье лишь 2% пустующих офисов или довести этот показатель до 23%.