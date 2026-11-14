В США возобновили авиасообщение после масштабного сбоя в системе управления воздушным движением, из-за которого на несколько часов были приостановлены вылеты во всех аэропортах страны. Тысячи рейсов отменили, а пассажиры столкнулись с длинными очередями. Американские власти исключают кибератаку, однако точная причина неполадок пока не установлена.

Воздушное пространство США вновь открыто для полетов после масштабных проблем со связью, которые в пятницу, 13 ноября, привели к временной остановке вылетов по всей стране. Об этом вечером сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Как передает агентство LETA со ссылкой на AFP и DPA, министр транспорта США Шон Даффи подтвердил восстановление авиасообщения и связал произошедшее с устаревшим оборудованием.

Тысячи отмененных рейсов

Проблемы начались в пятницу днем, когда FAA распорядилось приостановить вылеты самолетов во всех американских аэропортах из-за неполадок в системе связи, используемой для управления воздушным движением.

Ограничения действовали несколько часов, однако их последствия оказались масштабными. За это время были отменены тысячи авиарейсов. В аэропортах образовались длинные очереди пассажиров, ожидавших информации о возможности вылета.

Сообщалось также, что несколько центров управления воздушным движением столкнулись с проблемами со связью.

Власти исключают кибератаку

Министр транспорта Шон Даффи заявил, что воздушное пространство страны вновь открыто, и указал на устаревшее оборудование как на причину возникшего хаоса в авиасообщении. В то же время точная техническая причина сбоя пока не установлена.

Представитель американских властей Марквейн заявил журналистам, что произошедшее не было результатом кибератаки. Он также подчеркнул, что инцидент никак не связан с компанией Microsoft.

Таким образом, власти исключают версию внешнего кибервмешательства, однако выяснение обстоятельств технического сбоя продолжается.

Подобное уже происходило в 2023 году

Столь масштабная остановка авиасообщения в США — исключительно редкое событие.

После террористических атак 11 сентября 2001 года Федеральное управление гражданской авиации лишь однажды приостанавливало воздушное движение на всей территории страны. Это произошло в январе 2023 года, когда технический сбой затронул систему NOTAM, предназначенную для передачи пилотам важной информации о безопасности полетов. Тогда работа системы была восстановлена спустя несколько часов, однако сбой также привел к серьезным нарушениям расписания авиарейсов.

Нынешний инцидент вновь поставил вопрос о надежности технической инфраструктуры, от которой зависит работа американской авиации.