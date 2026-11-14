Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Деньги закапывали в лесу: в Венгрии обнаружили миллионы евро по делу бывшего министра Орбана 0 172

В мире
Дата публикации: 14.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: евро
ФОТО: пресс-фото

В Венгрии во время расследования коррупционного дела бывшего министра правительства Виктора Орбана обнаружили тайники с наличными на сумму около 17,4 млн евро. Деньги находили в лесах, хозяйственных постройках и сейфах. Для их подсчета понадобились 12 сотрудников казначейства и восемь часов работы.

Венгерские следователи обнаружили крупные суммы наличных денег, спрятанных в нескольких регионах страны. Часть банкнот была закопана в лесах, другие хранились в сельскохозяйственных зданиях, на складах, в жилой недвижимости и специально оборудованных сейфах.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на Associated Press, находки были сделаны в рамках расследования в отношении бывшего министра национального развития Венгрии Миклоша Шестака, занимавшего этот пост при Викторе Орбане.

Операция проходила 12 и 13 ноября в Будапеште и трех областях Венгрии. По информации Национального бюро по розыску и защите активов, следователи обнаружили более пяти миллиардов форинтов, около 2,6 млн евро и 1,2 млн долларов.

В пересчете общая стоимость найденных денег составляет приблизительно 17,4 млн евро.

Восемь часов, чтобы пересчитать наличные

Масштаб находки потребовал отдельной операции по подсчету изъятых средств. По информации венгерских властей, 12 сотрудников Государственного казначейства в течение восьми часов пересчитывали банкноты с помощью пяти счетных машин.

Обнаруженные средства были переданы на хранение в Государственное казначейство Венгрии.

В чем подозревают бывшего министра

Миклош Шестак, занимавший должность министра национального развития с 2014 по 2018 год, находится под стражей с конца сентября. Его подозревают в получении взяток на сумму более 33,8 млн евро. Расследование связано с закупками автобусов для государственной транспортной компании и государственными строительными проектами.

По версии следствия, коррупционная схема могла действовать в период, когда Шестак входил в правительство Орбана.

При этом пока не установлено, кому именно принадлежали все обнаруженные деньги. Адвокат Шестака подчеркнул, что в деле фигурируют несколько подозреваемых, а заявление следователей не означает, что вся найденная сумма принадлежала его клиенту. Сам бывший министр отрицает совершение преступлений.

Мадьяр объявил о конце «мафии Фидес»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал обнаружение тайников важным событием в расследовании предполагаемой коррупции при прежней власти.

«Это официально знаменует конец мафии Фидес-КНДП», — написал он в Facebook, имея в виду политическую коалицию, находившуюся у власти при Орбане.

Мадьяр также назвал бывшего премьер-министра главой преступной системы. Эти обвинения являются политическими заявлениями действующего главы правительства, а не установленными судом фактами.

После победы партии Мадьяра «Тиса» на парламентских выборах в апреле 2026 года в Венгрии началась серия расследований в отношении бывших высокопоставленных чиновников.

Расследования затронули и окружение Орбана

Дело Шестака — не единственное уголовное производство, связанное с представителями прежней власти. 21 октября был задержан бывший глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи. Его дело касается управления активами фондов, созданных при центральном банке. Ранее государственные аудиторы выявили серьезные нарушения, в результате которых значительная часть активов оказалась утрачена.

В ноябре полиция также задержала брата бывшего премьер-министра Арона Орбана по подозрению в торговле людьми.

Сам Виктор Орбан отвергает обвинения в адрес своего окружения и характеризует происходящее как политическое преследование, направленное на его устранение из общественной жизни.

Расследования продолжаются. Несмотря на масштаб обнаруженных средств и задержания бывших чиновников, окончательные выводы об их виновности могут быть сделаны только по результатам судебных разбирательств.

×
#Виктор Орбан #коррупция #правительство #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Аарон Орбан
В мире
Изображение к статье: Арон Орбан
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Янис Домбрава Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: KNAB
Политика
1
Изображение к статье: Деловой район Риги и флаги Латвии и Швеции.
Бизнес
2
Изображение к статье: Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Аарон Орбан
В мире
Изображение к статье: Арон Орбан
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Янис Домбрава Эксклюзив!
Политика

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Туск и Зеленский
Изображение к статье: Мужчины
Изображение к статье: Путин, Трамп и Си
Изображение к статье: российский танк

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео