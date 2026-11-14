В Венгрии во время расследования коррупционного дела бывшего министра правительства Виктора Орбана обнаружили тайники с наличными на сумму около 17,4 млн евро. Деньги находили в лесах, хозяйственных постройках и сейфах. Для их подсчета понадобились 12 сотрудников казначейства и восемь часов работы.

Венгерские следователи обнаружили крупные суммы наличных денег, спрятанных в нескольких регионах страны. Часть банкнот была закопана в лесах, другие хранились в сельскохозяйственных зданиях, на складах, в жилой недвижимости и специально оборудованных сейфах.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на Associated Press, находки были сделаны в рамках расследования в отношении бывшего министра национального развития Венгрии Миклоша Шестака, занимавшего этот пост при Викторе Орбане.

Операция проходила 12 и 13 ноября в Будапеште и трех областях Венгрии. По информации Национального бюро по розыску и защите активов, следователи обнаружили более пяти миллиардов форинтов, около 2,6 млн евро и 1,2 млн долларов.

В пересчете общая стоимость найденных денег составляет приблизительно 17,4 млн евро.

Восемь часов, чтобы пересчитать наличные

Масштаб находки потребовал отдельной операции по подсчету изъятых средств. По информации венгерских властей, 12 сотрудников Государственного казначейства в течение восьми часов пересчитывали банкноты с помощью пяти счетных машин.

Обнаруженные средства были переданы на хранение в Государственное казначейство Венгрии.

В чем подозревают бывшего министра

Миклош Шестак, занимавший должность министра национального развития с 2014 по 2018 год, находится под стражей с конца сентября. Его подозревают в получении взяток на сумму более 33,8 млн евро. Расследование связано с закупками автобусов для государственной транспортной компании и государственными строительными проектами.

По версии следствия, коррупционная схема могла действовать в период, когда Шестак входил в правительство Орбана.

При этом пока не установлено, кому именно принадлежали все обнаруженные деньги. Адвокат Шестака подчеркнул, что в деле фигурируют несколько подозреваемых, а заявление следователей не означает, что вся найденная сумма принадлежала его клиенту. Сам бывший министр отрицает совершение преступлений.

Мадьяр объявил о конце «мафии Фидес»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал обнаружение тайников важным событием в расследовании предполагаемой коррупции при прежней власти.

«Это официально знаменует конец мафии Фидес-КНДП», — написал он в Facebook, имея в виду политическую коалицию, находившуюся у власти при Орбане.

Мадьяр также назвал бывшего премьер-министра главой преступной системы. Эти обвинения являются политическими заявлениями действующего главы правительства, а не установленными судом фактами.

This officially marks the end of the Fidesz-KDNP mafia! More than 6 billion forints’ worth of cash, buried or otherwise concealed, was found and seized yesterday and today by the National Asset Recovery and Protection Office (NVVH) as part of the criminal investigation into Miklós Seszták, a former minister in @PM_ViktorOrban's government. Here is the full statement of the NVVH: "On 12 and 13 November 2026, the National Asset Recovery and Protection Office carried out coordinated investigative operations at several locations across the country, including Budapest and Pest, Békés and Nógrád counties, as part of the criminal proceedings against Dr Miklós Seszták, former Minister of National Development. During the searches, investigators found large quantities of cash buried in forests, hidden in agricultural and warehouse buildings and in a residential property, as well as stored in a high-value safe at a hidden location. The total amount of cash recovered during the two-day operation was 5,071,632,000 forints, 2,658,350 euros and 1,257,100 US dollars. The cash was deposited with the Hungarian State Treasury by NVVH personnel today. The NVVH would like to thank the officers of the Criminal Technical Department of the National Bureau of Investigation and the Rapid Response Police for their assistance during the investigative operations, as well as the National Tax and Customs Administration and the Hungarian State Treasury for their cooperation." — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 13, 2026

После победы партии Мадьяра «Тиса» на парламентских выборах в апреле 2026 года в Венгрии началась серия расследований в отношении бывших высокопоставленных чиновников.

Расследования затронули и окружение Орбана

Дело Шестака — не единственное уголовное производство, связанное с представителями прежней власти. 21 октября был задержан бывший глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи. Его дело касается управления активами фондов, созданных при центральном банке. Ранее государственные аудиторы выявили серьезные нарушения, в результате которых значительная часть активов оказалась утрачена.

В ноябре полиция также задержала брата бывшего премьер-министра Арона Орбана по подозрению в торговле людьми.

Сам Виктор Орбан отвергает обвинения в адрес своего окружения и характеризует происходящее как политическое преследование, направленное на его устранение из общественной жизни.

Расследования продолжаются. Несмотря на масштаб обнаруженных средств и задержания бывших чиновников, окончательные выводы об их виновности могут быть сделаны только по результатам судебных разбирательств.