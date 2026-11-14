Американская сторона впервые подняла перед Украиной вопрос о возможном отказе от Донбасса в обмен на членство в НАТО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, подчеркнув, что решения, касающиеся будущего страны и гарантий ее безопасности, он не намерен принимать без участия украинского общества.

США предложили Украине рассмотреть возможность выхода из Донбасса при условии ее принятия в НАТО. По словам президента Владимира Зеленского, американские представители впервые поставили вопрос именно в такой форме.

Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP. Зеленский рассказал о предложении журналистам в пятницу, однако его заявления разрешалось публиковать только в субботу.

Как пояснил украинский президент, американская сторона поинтересовалась, согласится ли Киев оставить Донбасс, если взамен Украина получит членство в Североатлантическом альянсе. Зеленский особо отметил, что ранее подобный вариант ему не предлагали.

Одновременно Украина продолжает переговоры с НАТО и Европейским союзом о конкретных гарантиях безопасности. Речь идет об обязательствах западных партнеров, которые должны определить условия обеспечения безопасности страны.

Президент заявил, что в случае согласования таких гарантий с западными государствами он намерен обратиться к украинскому обществу, чтобы выяснить, готово ли оно принять предложенные условия.

«Я не имею права принимать такое решение самостоятельно», — подчеркнул Зеленский.

Таким образом, даже при достижении договоренностей с западными партнерами вопрос об их принятии, по словам президента, должен обсуждаться с гражданами Украины.

Зеленский также высказался о будущем европейской безопасности. По его мнению, именно ЕС и НАТО остаются единственными надежными гарантиями безопасности для Европы. При этом украинский лидер предостерег от переговоров с Россией о создании новой архитектуры безопасности на континенте. Он считает, что такие дискуссии могут привести к новым войнам.

Пока речь идет о прозвучавшем в ходе переговоров предложении, а не о достигнутом соглашении. Конкретные условия возможных договоренностей и дальнейшие решения не объявлены.